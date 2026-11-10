Κραν Μοντανά: Το «δράμα» των Μορέτι - Κήρυξε πτώχευση ένα εστιατόριό τους

Snapshot Το εστιατόριο «Le Vieux Chalet» των Μορέτι στο Κραν-Μοντάνα κηρύχθηκε πτωχευμένο μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Τα τρία καταστήματα των Μορέτι έκλεισαν μετά την τραγωδία, με το «Le Vieux Chalet» να πτωχεύει και το «Le Constellation» να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Οι ανακριτές εξετάζουν τις εργασίες του 2015, τις άδειες λειτουργίας, την ασφάλεια και κλειδωμένες εξόδους κινδύνου στο μπαρ που προκάλεσε τη φωτιά.

Δεν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος ασφάλειας ή επιθεώρηση πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019, σύμφωνα με τους αρμόδιους του δήμου.

Η ποινική έρευνα αφορά 17 άτομα που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες και εμπρησμό εξ αμελείας. Snapshot powered by AI

Πτώχευση κήρυξη το εστιατόριο «Le Vieux Chalet», ιδιοκτησία των Μορέτι, οι οποίοι κατέχουν επίσης το μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντάνα, όπου συνέβη η φονική πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά με 41 νεκρούς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 3 Νοεμβρίου και ανέφερε τη Δευτέρα, η Επίσημη Εφημερίδα του καντονιού του Βαλέ, αλλά και ο ραδιοσταθμός Rhône FM.

Οι λόγοι της κήρυξης πτώχευσης δεν διευκρινίζονται. Το ζευγάρι διέθετε τρία καταστήματα, το "Le Constellation", το "Au Vieux Chalet" και το "Le Senso", τα οποία είχαν κλείσει μετά τα τραγικά γεγονότα στο πρώτο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Το δεύτερο είναι πλέον χρεοκοπημένο.

Οι Μορέτι είχαν εγκατασταθεί στο ελβετικό θέρετρο το 2015.

Όσον αφορά στις έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς, οι ανακριτές εξετάζουν τις εργασίες που πραγματοποίησε ο Ζακ Μορέτι στο υπόγειο του μπαρ το 2015, τις άδειες λειτουργίας και την ασφάλεια, ιδίως τις εξόδους κινδύνου, ορισμένες από τις οποίες φέρεται να ήταν κλειδωμένες το βράδυ της τραγωδίας, καθώς και τον ηχομονωτικό αφρό της οροφής, ο οποίος πήρε γρήγορα φωτιά από τη επαφή με αναμμένα κεριά.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, οι αρμόδιοι του δήμου είχαν παραδεχτεί ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος ασφάλειας ούτε επιθεώρηση σχετικά με τους κινδύνους πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019.

Η ποινική έρευνα αφορά σε συνολικά 17 άτομα, που κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

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