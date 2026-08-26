Ζακ Μορέτι: Ο ιδιοκτητής του μπαρ στο Κραν Μοντανά που ξυλοκόπησε τη συζυγό του - Η κατάθλιψη

Snapshot Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά, κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συζύγου του και βρίσκεται σε κατάσταση κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες.

Η υπεράσπιση έχει προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν σοβαρά ψυχικά και σωματικά προβλήματα του κατηγορουμένου, όπως αμνησία, αϋπνία και απώλεια βάρους.

Υπάρχει αίτημα για αξιολόγηση της ικανότητας του Μορέτι να δικαστεί, το οποίο αν γίνει δεκτό, μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη δίκη.

Οι δικηγόροι επιδιώκουν τη μεταφορά του Μορέτι σε ψυχιατρική φυλακή και ενδεχομένως να υποστηρίξουν ψυχική ασθένεια για τη μείωση της ποινής στην κύρια δίκη για την πυρκαγιά.

Η προσπάθεια απόδειξης ψυχικής ασθένειας στη δίκη της πυρκαγιάς θεωρείται δύσκολη υπόθεση. Snapshot powered by AI

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο της πολύκροτης υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, καθώς ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ έστειλε στο νοσοκομείο από το ξύλο τη σύζυγό του.

Ανάμεσα στην κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες, τα κενά μνήμης και την αϋπνία —που επιδεινώθηκαν από την πρόσφατη σύλληψή του για βία εναντίον της συζύγου του, Τζέσικα— το νομικό ταξίδι του Ζακ Μορέτι γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο.

Ο διευθυντής του Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, τον τόπο της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που σκότωσε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε 115, ίσως να καθυστερεί, προσπαθώντας να ισχυριστεί ότι είναι ακατάλληλος να δικαστεί. Αυτή η πιθανότητα δεν φαίνεται τόσο απίθανη και αναφέρθηκε σήμερα σε ανάλυση στην ιταλική Il Messaggero .

Ιατρικά πιστοποιητικά και πίεση από τα μέσα ενημέρωσης

Τον περασμένο Απρίλιο, η υπεράσπιση είχε ήδη εξασφαλίσει αναβολή ανάκρισης, προσκομίζοντας ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούσαν την κατάσταση σύγχυσης και σοκ του κατηγορουμένου. Στις 18 Μαρτίου, προσκομίστηκε ένα πρώτο πιστοποιητικό, που υποδήλωνε «αντιδραστική καταθλιπτική κατάσταση» που σχετίζεται με την τραγωδία και την κράτηση, με επεισόδια αμνησίας.

Στις 31 Μαρτίου, οι δικηγόροι παρουσίασαν ένα δεύτερο έγγραφο, το οποίο ανέφερε σοβαρές διαταραχές ύπνου (μόλις τρεις ώρες τη νύχτα) και αδυναμία αντοχής στις ανακρίσεις. Οι εκθέσεις τόνιζαν τη σοβαρή σωματική επιδείνωση του Moretti (είχε χάσει 15 κιλά) , τη συνεχή παρουσία των μέσων ενημέρωσης στο σπίτι του και τις απειλές θανάτου του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απευθύνονταν στα ανήλικα παιδιά του.

Η κίνηση με το πάγωμα της διαδικασίας

Προβλεπόμενο από τον ελβετικό και τον ιταλικό ποινικό κώδικα, το αίτημα αξιολόγησης της ικανότητας του κατηγορουμένου να δικαστεί θα μπορούσε να γίνει μια σκόπιμη τακτική για να μετριαστεί η πίεση των μέσων ενημέρωσης και να συγκεντρωθούν απαλλακτικά στοιχεία.

Θα επιβράδυνε τη δίκη. Αλλά τα πιστοποιητικά υπεράσπισης από μόνα τους δεν αρκούν. Ένας εμπειρογνώμονας που διορίζεται από το δικαστήριο θα πρέπει να διαπιστώσει εάν η αμνησία και η κατάθλιψη είναι πραγματικές, υπερβολικές ή προσομοιωμένες. Ωστόσο, εάν επιβεβαιωθεί η αδυναμία του κατηγορουμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αναφέρει η Il Messaggero, η έρευνα και η δίκη θα ανασταλούν προσωρινά .

Η επίθεση στη γυναίκα του

Όσον αφορά την κατηγορία της συζυγικής κακοποίησης, οι δικηγόροι του Ζακ Μορέτι, αναφέρει η Il Messaggero, στοχεύουν να αποδείξουν την ασυμβατότητα με το συνηθισμένο σωφρονιστικό καθεστώς, προκειμένου να μεταφερθεί ο Μορέτι από τη φυλακή Sion στη φυλακή Curabilis στη Γενεύη , μια εγκατάσταση που ειδικεύεται στην ψυχιατρική περίθαλψη.

Στην κύρια δίκη για την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς, η σημερινή αναφορά του ψυχικού ζητήματος θα μπορούσε να βοηθήσει την υπεράσπιση στην προσπάθεια, στο μέλλον, να αποδείξει ολική ή μερική ψυχική ασθένεια κατά τη στιγμή των γεγονότων. Αυτή η επιλογή θα οδηγούσε σε μείωση της ποινής ή σε θεραπευτικά μέτρα , αλλά στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Constellation, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί.

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