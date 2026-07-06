Κραν Μοντανά: O 4χρονος γιος των Μορέτι αποβλήθηκε από διάσημο ιδιωτικό σχολείο

Η αποβολή φέρεται να έγινε κατόπιν πιέσεων στο σχολείο από οικογένειες που ενοχλήθηκαν για τη στάση των Μορέτι να καλύπτουν τα πανάκριβα έξοδα φοίτησης, ενώ δεν έχουν αποζημιώσει τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κραν Μοντανά: O 4χρονος γιος των Μορέτι αποβλήθηκε από διάσημο ιδιωτικό σχολείο
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  • Ο 4χρονος γιος των Ζακ και Τζέσικα Μορέτι αποβλήθηκε από το ιδιωτικό σχολείο Le Régent στο Κρανς Μοντάνα.
  • Η αποβολή πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από πιέσεις οικογενειών που ενοχλήθηκαν λόγω της μη αποζημίωσης των θυμάτων της πυρκαγιάς από τους Μορέτι.
  • Το Le Régent είναι ένα διάσημο σχολείο με ετήσια δίδακτρα από 75.000 έως 120.000 ελβετικά φράγκα.
  • Η οικογένεια Μορέτι βρήκε λύση με εγγραφή του παιδιού σε δημόσιο σχολείο στο Λενς, κοντά στο Κρανς Μοντάνα.
  • Υπάρχουν αντιδράσεις που θεωρούν την αποβολή ως άδικη "οικογενειακή τιμωρία" ενός παιδιού για τις πράξεις των γονιών.
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Ο 4χρονος γιος των Ζακ και της Τζέσικα Μορέτι, των ιδιοκτητών του μπαρ «Le Constellation», όπου τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2026, ξέσπασε πυρκαγιά αφήνοντας 41 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, αποβλήθηκε από το διάσημο ιδιωτικό σχολείο «Le Régent» στο Κραν Μοντανά, στο οποίο φοιτούσε.

Οι λόγοι της απομάκρυνσής του σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα «Blick», δεν είναι σαφείς, ωστόσο φημολογείται πως είναι ίσως είναι αποτέλεσμα πιέσεων από οικογένειες, οι οποίες ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι οι Μορέτι κάλυπταν τα έξοδα των διδάκτρων χωρίς να έχουν αποζημιώσει τα θύματα της πυρκαγιάς.

Το Le Régent International School στο Κραν Μοντανά είναι ένα διάσημο ιδιωτικό σχολείο, με ετήσια δίδακτρα που κυμαίνονται μεταξύ 75.000 και 120.000 ελβετικών φράγκων (81.500 - 130.000 ευρώ).

Η πλειονότητα των μαθητών είναι Βρετανοί, αλλά υπάρχουν και προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά της περιοχής, όπως το νηπιαγωγείο.

Σε μια σύντομη δήλωση, ο διευθυντής Bernd Westermeyer εξήγησε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα έδινε καμία εσωτερική πληροφορία». Ούτε οι Μορέτι θέλησαν να σχολιάσουν το θέμα.

Πηγές κοντά στην οικογένεια ανέφεραν ότι βρέθηκε λύση με το δημόσιο σχολείο του Λενς, δήμου που συνορεύει με το Κραν Μοντανά, όπου κατοικεί η οικογένεια Μορέτι.

Υπάρχουν επίσης όσοι θεωρούν την απόφαση της διοίκησης ως μια μορφή «οικογενειακής τιμωρίας», υπογραμμίζοντας ότι ένα παιδί δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τα λάθη των γονιών του.

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