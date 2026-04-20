Επέζησε από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο Ταχίρις Ντος Σάντος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μετς, στην ομάδα που βρίσκεται από 8 ετών. Ο 19άχρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Mοντάνα την παραμονή της πρωτοχρονιάς και ο γαλλικός σύλλογος είχε ανακοινώσει ότι ο ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στη Γερμανία.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας υπέγραψε για μία σεζόν και θα παραμείνει στη Μετς έως τον Ιούνιο του 2027. Το συμβόλαιο θα τεθεί σε ισχύ από την αρχή της επόμενης σεζόν και μπορεί να επεκταθεί για 2 ακόμη χρόνια, εφόσον το επιλέξει ο σύλλογος.

Ο Ντος Σάντος, έχοντας επιστρέψει στη δράση πριν από δύο εβδομάδες με την ομάδα της καρδιάς του, στην οποία εντάχθηκε το 2014, αγωνίστηκε βασικός το Σάββατο (18/04) στην τρίτη κατηγορία και πλέον ελπίζει να φτάσει έως την πρώτη ομάδα.

April 20, 2026



«Αυτό είναι η κορύφωση πολλών ετών σκληρής δουλειάς, θυσιών και αποφασιστικότητας για να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο», τόνισε ο νεαρός, 110 ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Constellation, από την οποία σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100.

«Αυτή η στιγμή έχει ακόμη πιο ιδιαίτερη σημασία μετά τους δύσκολους μήνες που πέρασα στο νοσοκομείο», προσέθεσε ο Ντος Σάντος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο 30% του σώματος, ενώ έσωζε τη σύντροφό του, Κολίν, η οποία επίσης επέζησε.

