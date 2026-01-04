Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών

Σφιχταγκαλιασμένοι, προσπαθώντας να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλον, αλλά χωρίς να μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, γνώρισαν χθες τη σιωπηλή αναγνώριση της τοπικής κοινωνίας, όταν κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με αυθόρμητο χειροκρότημα.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή, περίπου δώδεκα άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής, αρκετοί εμφανώς συγκλονισμένοι, κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων που δεν κατάφεραν να σώσουν. Το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων ήταν μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις δεκάδες ζωές που κατάφεραν να διασώσουν μέσα από τις φλόγες.

Σκηνές τρόμου μέσα στη φωτιά

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τις εικόνες που αντίκρισαν οι διασώστες, καθώς εισέβαλαν στο φλεγόμενο μπαρ και μετέφεραν έξω νεαρούς ανθρώπους με σοβαρά εγκαύματα, μέσα στο πολικό ψύχος της αλπικής νύχτας. Αφού κατατέθηκε το στεφάνι, οι πυροσβέστες σχημάτισαν έναν κύκλο και είπαν μια σύντομη προσευχή, σε απόλυτη σιωπή.

Τις τελευταίες ημέρες, τα πρόχειρα μνημεία γύρω από το Le Constellation, με κεριά και λουλούδια, φωτίζουν σχεδόν όσο και οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί που παραμένουν ακόμη στο θέρετρο. Συγγενείς και φίλοι των αγνοουμένων συγκεντρώνονται καθημερινά στο σημείο, κρατώντας φωτογραφίες και ελπίζοντας σε κάποιο νέο, όσο οι ώρες περνούν βασανιστικά.

Έρευνα σε εξέλιξη και λόγια συμπαράστασης

Παρότι έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τόσων ανθρώπων, το Σάββατο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη και τη σιωπηλή περισυλλογή. Στην τελετή παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας, Μπιτ Γιάνς.

Ερωτηθείς αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ο κ. Γιάνς δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Τόνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως οι ευθύνες θα αποσαφηνιστούν όταν υπάρξουν όλα τα στοιχεία. «Ο κόσμος χρειάζεται απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελβετία είναι βαθιά συγκλονισμένη και δεν θα ξεχάσει ποτέ τα θύματα».

Μιλώντας και ως πατέρας δύο παιδιών, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες, λέγοντας πως μπορεί μόνο να φανταστεί τον ανείπωτο πόνο που βιώνουν και ευχόμενος δύναμη στους τραυματίες και τους συγγενείς τους.

Ο πόνος των οικογενειών και η σκληρή πραγματικότητα

Την ώρα που οι ιατροδικαστικές ομάδες συνεχίζουν το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης απανθρακωμένων σορών, πολλοί γονείς έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν. Ανάμεσά τους και ο Αντρέα Κοστάντσο, πατέρας της 16χρονης Κιάρα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι πλέον αποδέχεται πως η κόρη του είναι νεκρή.

Όπως είπε, οι τελευταίες ελπίδες της οικογένειας χάθηκαν όταν ενημερώθηκαν ότι οι μοναδικοί Ιταλοί τραυματίες που νοσηλεύονται χωρίς ταυτοποίηση είναι όλοι άνδρες. «Με τη μέθοδο του αποκλεισμού, είμαστε βέβαιοι ότι η Κιάρα βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων. Η αγαπημένη μου Κιάρα δεν υπάρχει πια», δήλωσε.

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, περιέγραψε την κόρη του, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας παρελθοντικό χρόνο. «Ήταν μόλις 16 ετών. Έξυπνη, χαρούμενη, γεμάτη ενσυναίσθηση. Αγαπούσε τις απλές χαρές της ζωής και ήταν εξαιρετική στο σχολείο και στον χορό», είπε, σημειώνοντας πως η επίσημη επιβεβαίωση θα καθυστερήσει λόγω των εκτεταμένων εξετάσεων DNA.

Ενοχές και οργή

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η οικογένεια επισκεπτόταν το Κραν Μοντανά εδώ και χρόνια, καθώς ο πατέρας του είχε αγοράσει σπίτι στην περιοχή. Θυμήθηκε πως τα παιδιά μεγάλωσαν εκεί, δημιουργώντας φιλίες από μικρή ηλικία, ενώ φέτος η Κιάρα αρχικά δεν ήθελε καν να ταξιδέψει, καθώς σκόπευε να περάσει την Πρωτοχρονιά αλλού, αλλά δεν βρέθηκε χώρος.

Με εμφανή ενοχή, πρόσθεσε ότι τη νύχτα της φωτιάς δεν κατάφερε να τη βρει και πως, αν και ήθελε να μπει στο μπαρ, οι πυροσβέστες δεν του το επέτρεψαν. «Ήθελα πραγματικά να μπω…», είπε.

Την ίδια στιγμή, σε εντελώς διαφορετικό τόνο, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για βαριές ποινές, κατηγορώντας όσους απέτυχαν να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου, όσους επέτρεψαν τη λειτουργία του και όσους, όπως ανέφερε, «από απληστία στοίβαξαν εκατοντάδες νέους σε ένα υπόγειο με φωτιές και ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας».

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει αφήσει βαθιά πληγή όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά και τον πόνο των οικογενειών αβάσταχτο.

Διαβάστε επίσης