Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών

Με δάκρυα στα μάτια και συντετριμμένοι οι Ελβετοί πυροσβέστες λύγισαν μπροστά στις φωτογραφίες των θυμάτων

Δημήτρης Δρίζος

Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σφιχταγκαλιασμένοι, προσπαθώντας να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλον, αλλά χωρίς να μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, γνώρισαν χθες τη σιωπηλή αναγνώριση της τοπικής κοινωνίας, όταν κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με αυθόρμητο χειροκρότημα.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή, περίπου δώδεκα άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής, αρκετοί εμφανώς συγκλονισμένοι, κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων που δεν κατάφεραν να σώσουν. Το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων ήταν μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις δεκάδες ζωές που κατάφεραν να διασώσουν μέσα από τις φλόγες.

1767507410212-27190158-clipboard01-04-202601.jpg

Σκηνές τρόμου μέσα στη φωτιά

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τις εικόνες που αντίκρισαν οι διασώστες, καθώς εισέβαλαν στο φλεγόμενο μπαρ και μετέφεραν έξω νεαρούς ανθρώπους με σοβαρά εγκαύματα, μέσα στο πολικό ψύχος της αλπικής νύχτας. Αφού κατατέθηκε το στεφάνι, οι πυροσβέστες σχημάτισαν έναν κύκλο και είπαν μια σύντομη προσευχή, σε απόλυτη σιωπή.

Τις τελευταίες ημέρες, τα πρόχειρα μνημεία γύρω από το Le Constellation, με κεριά και λουλούδια, φωτίζουν σχεδόν όσο και οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί που παραμένουν ακόμη στο θέρετρο. Συγγενείς και φίλοι των αγνοουμένων συγκεντρώνονται καθημερινά στο σημείο, κρατώντας φωτογραφίες και ελπίζοντας σε κάποιο νέο, όσο οι ώρες περνούν βασανιστικά.

Έρευνα σε εξέλιξη και λόγια συμπαράστασης

Παρότι έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τόσων ανθρώπων, το Σάββατο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη και τη σιωπηλή περισυλλογή. Στην τελετή παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας, Μπιτ Γιάνς.

Ερωτηθείς αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ο κ. Γιάνς δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Τόνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως οι ευθύνες θα αποσαφηνιστούν όταν υπάρξουν όλα τα στοιχεία. «Ο κόσμος χρειάζεται απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελβετία είναι βαθιά συγκλονισμένη και δεν θα ξεχάσει ποτέ τα θύματα».

Μιλώντας και ως πατέρας δύο παιδιών, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες, λέγοντας πως μπορεί μόνο να φανταστεί τον ανείπωτο πόνο που βιώνουν και ευχόμενος δύναμη στους τραυματίες και τους συγγενείς τους.

1767507503163-126442435-5.jpg

Ο πόνος των οικογενειών και η σκληρή πραγματικότητα

Την ώρα που οι ιατροδικαστικές ομάδες συνεχίζουν το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης απανθρακωμένων σορών, πολλοί γονείς έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν. Ανάμεσά τους και ο Αντρέα Κοστάντσο, πατέρας της 16χρονης Κιάρα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι πλέον αποδέχεται πως η κόρη του είναι νεκρή.

Όπως είπε, οι τελευταίες ελπίδες της οικογένειας χάθηκαν όταν ενημερώθηκαν ότι οι μοναδικοί Ιταλοί τραυματίες που νοσηλεύονται χωρίς ταυτοποίηση είναι όλοι άνδρες. «Με τη μέθοδο του αποκλεισμού, είμαστε βέβαιοι ότι η Κιάρα βρίσκεται στη λίστα των θυμάτων. Η αγαπημένη μου Κιάρα δεν υπάρχει πια», δήλωσε.

6.jpg

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, περιέγραψε την κόρη του, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας παρελθοντικό χρόνο. «Ήταν μόλις 16 ετών. Έξυπνη, χαρούμενη, γεμάτη ενσυναίσθηση. Αγαπούσε τις απλές χαρές της ζωής και ήταν εξαιρετική στο σχολείο και στον χορό», είπε, σημειώνοντας πως η επίσημη επιβεβαίωση θα καθυστερήσει λόγω των εκτεταμένων εξετάσεων DNA.

Ενοχές και οργή

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η οικογένεια επισκεπτόταν το Κραν Μοντανά εδώ και χρόνια, καθώς ο πατέρας του είχε αγοράσει σπίτι στην περιοχή. Θυμήθηκε πως τα παιδιά μεγάλωσαν εκεί, δημιουργώντας φιλίες από μικρή ηλικία, ενώ φέτος η Κιάρα αρχικά δεν ήθελε καν να ταξιδέψει, καθώς σκόπευε να περάσει την Πρωτοχρονιά αλλού, αλλά δεν βρέθηκε χώρος.

Με εμφανή ενοχή, πρόσθεσε ότι τη νύχτα της φωτιάς δεν κατάφερε να τη βρει και πως, αν και ήθελε να μπει στο μπαρ, οι πυροσβέστες δεν του το επέτρεψαν. «Ήθελα πραγματικά να μπω…», είπε.

Την ίδια στιγμή, σε εντελώς διαφορετικό τόνο, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για βαριές ποινές, κατηγορώντας όσους απέτυχαν να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου, όσους επέτρεψαν τη λειτουργία του και όσους, όπως ανέφερε, «από απληστία στοίβαξαν εκατοντάδες νέους σε ένα υπόγειο με φωτιές και ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας».

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει αφήσει βαθιά πληγή όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά και τον πόνο των οικογενειών αβάσταχτο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι για να χάσω κιλά, ήταν θέμα υγείας»

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Μαρινάκη σε αντιπολίτευση για τη σύλληψη Μαδούρο: «Κυριαρχούν η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Ποια είναι η επόμενη ημέρα για την Βενεζουέλα

09:09LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Η πραγματική χαρά είναι η οικογένεια, από το παιδί σου ξεκινούν όλα»

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης: Ο αρχαιολόγος που ακολούθησε τον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σήμερα στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα αποφασιστεί για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

08:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σας εύχομαι γαλήνη και φως στη ζωή σας» – Χιλιάδες χαρτάκια με ευχές έπεσαν μαζί με κομφετί στην Times Square για το νέο έτος

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «FAFO» που πόσταρε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών σε όσους δεν κατάφεραν να σώσουν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο στρατηγός Raizin Cane που αποθέωσε ο Τραμπ για την σύλληψη Μαδούρο

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας - Το σημείωμα που είχε αφήσει

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες «τυλίχθηκε» κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νέα Σμύρνη

07:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα εξόργισε την αντιπολίτευση

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δεν συγκρίνεται με το Ιράκ η επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

07:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σταματούν τους περιορισμούς στις πτήσεις στην Καραϊβική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας - Το σημείωμα που είχε αφήσει

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του - Του πήραν αποτυπώματα στη Δίωξη ναρκωτικών - Ίσως και τη Δευτέρα η δίκη του

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «FAFO» που πόσταρε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών σε όσους δεν κατάφεραν να σώσουν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή Μαδούρο: Οι υπέρ, οι κατά και οι «Ελβετοί» - Πώς διαμορφώνει ο Τραμπ τον παγκόσμιο χάρτη

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ