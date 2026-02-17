Η Γη της ελιάς spoiler: Βγάζει από τη μέση τον Ορέστη – Ποιος τον σκοτώνει;

Λίγοι μήνες απέμειναν μέχρι το μεγάλο φινάλε της Γης της ελιάς στο MEGA και οι εξελίξεις είναι καθηλωτικές.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Παρασκευάς χωρίζει οριστικά με τη Φρύνη και φεύγει από το σπίτι. Ο Αντώνης, αντιμετωπίζει κατάματα τη γυναίκα που τον εκβιάζει: της δείχνει τη σκληρή του πλευρά και την προειδοποιεί πως δεν θα ενδώσει ξανά στις απειλές της. Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι η αίτησή του για δουλειά στη Γερμανία εγκρίθηκε κι εκείνη αντιδρά έντονα καθώς δεν θέλει να εγκαταλείψει τη Μάνη.

Ο Λυκούργος προσπαθεί να επικεντρωθεί στη δίκη, αλλά παράλληλα τον καίει να εξακριβώσει αν συμβαίνει κάτι ανάμεσα στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν μια απροσδόκητη νύχτα μαζί. Η Ασπασία, μία ημέρα πριν τη δίκη, δίνει τις τελευταίες πληροφορίες στον Λυκούργο. Ο Ορέστης μαθαίνει ότι η Χριστιάνα έχει κανονίσει να κάνει ένα τατουάζ στην ωμοπλάτη κι αποφασίζει να δράσει προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια σχετικά με το παρελθόν της.

Ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία κι αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα. Η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί με την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία. Η δίκη της Ασπασίας ξεκινά και ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση.

