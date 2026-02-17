Άγιος Παντελεήμονα: Συνελήφθη 22χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 22χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή. Οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτο τον νεαρό και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν τέσσερα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν επιτόπου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί εντοπίστηκαν περίπου 200 ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, ένας εκτυπωτής, μηχάνημα χάραξης καρτών με λέιζερ, ηλεκτρονικός υπολογιστής και τρία κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.