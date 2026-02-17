Τασούλας για φωτογραφίες Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»

Φωτογραφίες που φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

Στο ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».

