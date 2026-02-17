Τασούλας για φωτογραφίες Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»
Δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα για τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή