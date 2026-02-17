Πάτρα: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Ακτής Δυμαίων – Πλημμύρισαν τα δρομάκια, απειλούνται σπίτια

Προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας καταγράφονται στην πόλη της Πάτρας τις τελευταίες ώρες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Ακτή Δυμαίων όπου εξαιτίας των νερών η ΕΛΑΣ απέκλεισε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Παράλληλα το νερό έχει μπει σε κάθετες οδούς και απειλεί να πλημμυρίσει και σπίτια.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ενώ η οδός νωρίτερα το μεσημέρι είχε καθαρίσει από τα νερά ξαφνικά γέμισε και πάλι. Στο μεταξύ σε καφετέρια της περιοχής άρχισε να βγαίνει νερό από το σιφόνι της τουαλέτας.

