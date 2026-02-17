LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

Θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης αναζητούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, το απόγευμα της Τρίτης (17/02) στον δεύτερο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες συνθέτουν το πιο δυνατό «ζευγάρι» της πρώτης ημέρας στα ματς που γίνονται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Νωρίτερα, το Μαρούσι πυροδότησε την πρώτη… βόμβα της διοργάνωσης, καθώς στον πρώτο προημιτελικό, επικράτησε 87-80 του Άρη και τον άφησε εκτός συνέχειας. Μάλιστα, το «συγκρότημα» των βορείων προαστίων της Αθήνας θα μάθει τον αντίπαλό του από τον δεύτερο προημιτελικό.

Τον αγώνα ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Χριστινάκης, ενώ κομισάριος θα είναι ο Πετράκης.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας:

