ΑΕΚ, Σάκοτα κατά Final 8: «Δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής» - «Μέσα» Φλιώνης, Κατσίβελης

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο διεξαγωγής του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας – Με τους Δημήτρη Φλιώνη και Δημήτρη Κατσίβελη στην Κρήτη η ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ, Σάκοτα κατά Final 8: «Δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής» - «Μέσα» Φλιώνης, Κατσίβελης
Η ΑΕΚ προπονήθηκε τη Δευτέρα (16/02) στη SUNEL Arena κι εν συνεχεία αναχώρησε για το Ηράκλειο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει μαζί του στην αποστολή τόσο τον αρχηγό, Δημήτρη Φλιώνη, όσο και τον Δημήτρη Κατσίβελη, οι οποίοι αμφότεροι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμό.

Σε δηλώσεις που έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ, ο έμπειρος τεχνικός εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο διεξαγωγής του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Να πω καταρχήν, ότι δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση και με τον τρόπο που γίνεται.

Όλες οι ομάδες παλεύουν για να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, ενώ πρέπει και με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν για την πορεία. Έπρεπε να ισχύει το σύστημα πλέι οφ, όπως ισχύει σε πολλές προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Εμείς, αν και 3οι στο Πρωτάθλημα παίζουμε με τον πρώτο στη βαθμολογία και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…».

