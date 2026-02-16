Βεζένκοφ: «Αν νομίζεις ότι θα πάρεις Κύπελλο επειδή παίζεις Euroleague, είσαι γελασμένος»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας και τον προημιτελικό Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την Τρίτη (17/2), με τον Σάσα Βεζένκοφ, για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση κι όχι μόνο.

Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός οφείλει να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος και σοβαρός σε κάθε αναμέτρηση της διοργάνωσης, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής προσέγγισης. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την ΑΕΚ, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική της αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ:

«Είναι ένας θεσμός, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, προφανώς εμείς και ο Παναθηναϊκός. Θα γίνουν δυνατές μάχες. Το Final 8 μάς έχει διδάξει ότι πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα, μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν δίνεις το 100% και νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Ευρωλίγκα και οι άλλες ομάδες όχι, νομίζω είσαι γελασμένος. Πρέπει να μπεις στο 100%, είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ και κάθε ομάδα θα παίξει για τις πιθανότητές της. Οπότε πρέπει να είσαι στο 100% πνευματικά και σωματικά κάθε μέρα. Η ΑΕΚ παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ.σ. Κρις Σίλβα) παρουσιάζεται ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο συσπειρωμένη, έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, που για να το κερδίσουμε πρέπει να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας μπάσκετ. Είναι ωραίο που θα δούμε κόσμο από όλες τις ομάδες να είναι μαζί στις κερκίδες, να δώσει ένα όμορφο μήνυμα και ελπίζουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ».

Ουόρντ: «Είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις ένα τρόπαιο»

Ο Τάισον Ουόρντ δήλωσε από την πλευρά του: «Είναι μια εμπειρία καινούργια για εμένα, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό για εμάς και πρέπει να φτάσουμε έως το τέλος της διαδρομής. Είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις ένα τρόπαιο για την ιστορία της ομάδας. Το να πάρουμε το Κύπελλο θα είναι ξεχωριστό στην πρώτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό. Περιμένω ένα έντονο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου αγωνίζονται. Πρέπει να μπούμε αποφασισμένοι να κάνουμε όσα χρειάζονται, για κερδίσουμε το παιχνίδι και να μην περιμένουμε, ότι θα μας δοθεί εύκολα το οτιδήποτε. Είναι σαν να βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε περίοδο προετοιμασίας, με την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα να σταματούν για αυτή την εβδομάδα, αλλά πλέον γνωρίζω τα παιδιά πολύ καλύτερα σε σύγκριση με το ξεκίνημα της χρονιάς. Τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τη δουλειά μας».

