Πρόβλημα στην ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης - Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ, αμφίβολος για το Final 8 του Κυπέλλου
Νέος «πονοκέφαλος» στην ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση κι η συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κρίνεται αμφίβολη.
Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία την «Ένωση», όπου ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί ένα νέο μεγάλο ζήτημα.
Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Δημήτρης Φλιώνης έδειξαν ότι υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καρδίτσα.
Ο 28χρονος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή (15/02), ενώ είναι αμφίβολος και για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.
