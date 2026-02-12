Πρόβλημα στην ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης - Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ, αμφίβολος για το Final 8 του Κυπέλλου

Νέος «πονοκέφαλος» στην ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση κι η συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κρίνεται αμφίβολη.

Δημήτρης Φλιώνης ΑΕΚ
Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία την «Ένωση», όπου ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί ένα νέο μεγάλο ζήτημα.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Δημήτρης Φλιώνης έδειξαν ότι υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καρδίτσα.

Ο 28χρονος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή (15/02), ενώ είναι αμφίβολος και για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

