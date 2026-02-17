Τραμπ για Jesse Jackson: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με πολλή προσωπικότητα, θάρρος και κότσια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του αιδεσιμότατου Τζέσι Τζάκσον, σύμβολο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.

«Τον γνώριζα καλά, πολύ πριν γίνει πρόεδρος. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με πολλή προσωπικότητα, θάρρος και κότσια» και «αγαπούσε αληθινά τους ανθρώπους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και στέλνω σε αυτούς τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου. Ο Τζέσι θα μας λείψει», κατέληξε ο Τραμπ.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο Τζέσι Τζάκσον έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του 1960 ως στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968, ο Τζάκσον έγινε ένας από τους πιο σημαντικότερους ηγέτες του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Αμερική.

To 1984, ο Τζάκσον ίδρυσε το Rainbow Coalition, ή Συμμαχία του Ουράνιου Τόξου, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο συμμετείχαν Μαύροι, Λευκοί, Λατινοαμερικάνοι, Ασιάτες και Ιθαγενείς Αμερικανοί, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.

Υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο της εποχής ότι ένας μαύρος πολιτικός υποψήφιος δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος.

Στα τελευταία του χρόνια, ο Τζάκσον ήταν ακόμη ενεργός ως πολιτικός στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Και όταν ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές το 2008 και έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζάκσον βρισκόταν στο πλήθος και τον παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια.

