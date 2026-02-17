Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι τους Obama - Mandela

Ο αιδεσιμότατος Jesse Jackson μιλά σε μια συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Cheyenne Civic Center στις 20 Απριλίου 1989 στο Cheyenne του Wyoming.

Snapshot Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.

Ήταν σύμβολο του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων και συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Ίδρυσε το 1984 τη Rainbow Coalition, μια συμμαχία πολυπολιτισμικών ομάδων που προώθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.

Όντας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο ότι ένας μαύρος πολιτικός δεν μπορούσε να επιδιώξει την προεδρία.

Παρέμεινε ενεργός στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι τα τελευταία του χρόνια

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον, σύμβολο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία των ΗΠΑ, έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.

Ο Τζάκσον έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του 1960 ως στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968, ο Τζάκσον έγινε ένας από τους πιο σημαντικότερους ηγέτες του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Αμερική.

To 1984, ο Τζάκσον ίδρυσε το Rainbow Coalition, ή Συμμαχία του Ουράνιου Τόξου, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο συμμετείχαν Μαύροι, Λευκοί, Λατινοαμερικάνοι, Ασιάτες και Ιθαγενείς Αμερικανοί, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.

Υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο της εποχής ότι ένας μαύρος πολιτικός υποψήφιος δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος.

Στα τελευταία του χρόνια, ο Τζάκσον ήταν ακόμη ενεργός ως πολιτικός στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Και όταν ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές το 2008 και έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζάκσον βρισκόταν στο πλήθος και τον παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του Τζάκσον, από τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ μέχρι και την συνάντησή του με τον Νέλσον Μαντέλα μετά την αποφυλάκισή του Νοτιοαφρικανού πολιτικού το 1990.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και ο συνεργάτης του, Τζέσι Τζάκσον, στο Σικάγο, στις 19 Αυγούστου 1966. AP

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ συνομιλεί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 4 Απριλίου 1979. AP

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον, απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Καΐρου, το απόγευμα της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 1979. AP

Ο τότε υποψήφιος για την προεδρία των Ρεπουμπλικάνων, κυβερνήτης Ρόναλντ Ρέιγκαν, συνομιλεί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, στο Σικάγο, στις 5 Αυγούστου 1980. Η Νάνσι Ρέιγκαν βρίσκεται στα δεξιά. AP

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον μιλά στους υποστηρικτές του, στην Ουάσιγκτον, στις 3 Νοεμβρίου 1983. AP

Ο αιδεσιμότατος Jesse Jackson μιλά σε μια συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Cheyenne Civic Center στις 20 Απριλίου 1989 στο Cheyenne του Wyoming. Getty Images

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, η γερουσιαστής των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, χαιρετούν τον Τζέσι Τζάκσον πριν από μια δημόσια τελετή μνήμης, στις 29 Οκτωβρίου 2002, στη Μινεάπολη AP

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα περπατά μαζί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον μετά τη συνάντησή τους στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στις 26 Οκτωβρίου 2005. AP

Ο Μπαράκ Ομπάμα αφού αποχαιρέτησε τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, μετά από ομιλία του στο Rainbow Coalition στο Ιλινόις, την Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2007 AP

Στο βάθος ο Τζέσι Τζάκσον με δάκρυα στα μάτια το βράδυ που ο Μπάρακ Ομπάμα εκλέχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ στις 4 Νοεμβρίου του 2008 Getty Images

Ο Τζέσι Τζάκσον στην 50η επέτειο για την υπογραφή του νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα του 1964, στις 24 Ιουνίου 2014, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. AP/Susan Walsh

Ο Τζέσι Τζάκσον στη Μινεάπολη, στις 19 Απριλίου 2021. AP/John Minchillo

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις χαιρετά τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2024, στο Χιούστον. AP

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον ακούει ομιλητές στην εκκλησία Tabernacle Baptist Church κατά τη διάρκεια της 60ής επετείου της πορείας για την εξασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος ψήφου των Αφροαμερικανών, στις 9 Μαρτίου 2025, στη Σέλμα της Αλαμπάμα. AP

