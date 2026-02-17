Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι τους Obama - Mandela
Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του αιδεσιμότατου Τζέσι Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών
Snapshot
- Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.
- Ήταν σύμβολο του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων και συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.
- Ίδρυσε το 1984 τη Rainbow Coalition, μια συμμαχία πολυπολιτισμικών ομάδων που προώθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.
- Όντας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο ότι ένας μαύρος πολιτικός δεν μπορούσε να επιδιώξει την προεδρία.
- Παρέμεινε ενεργός στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι τα τελευταία του χρόνια
Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον, σύμβολο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία των ΗΠΑ, έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.
Ο Τζάκσον έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του 1960 ως στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968, ο Τζάκσον έγινε ένας από τους πιο σημαντικότερους ηγέτες του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Αμερική.
To 1984, ο Τζάκσον ίδρυσε το Rainbow Coalition, ή Συμμαχία του Ουράνιου Τόξου, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο συμμετείχαν Μαύροι, Λευκοί, Λατινοαμερικάνοι, Ασιάτες και Ιθαγενείς Αμερικανοί, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.
Υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο της εποχής ότι ένας μαύρος πολιτικός υποψήφιος δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος.
Στα τελευταία του χρόνια, ο Τζάκσον ήταν ακόμη ενεργός ως πολιτικός στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Και όταν ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές το 2008 και έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζάκσον βρισκόταν στο πλήθος και τον παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια.
Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του Τζάκσον, από τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ μέχρι και την συνάντησή του με τον Νέλσον Μαντέλα μετά την αποφυλάκισή του Νοτιοαφρικανού πολιτικού το 1990.