Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι τους Obama - Mandela

Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του αιδεσιμότατου Τζέσι Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών

Ειρήνη Κοστιούκ

Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι τους Obama - Mandela

Ο αιδεσιμότατος Jesse Jackson μιλά σε μια συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Cheyenne Civic Center στις 20 Απριλίου 1989 στο Cheyenne του Wyoming. 

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.
  • Ήταν σύμβολο του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων και συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.
  • Ίδρυσε το 1984 τη Rainbow Coalition, μια συμμαχία πολυπολιτισμικών ομάδων που προώθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.
  • Όντας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο ότι ένας μαύρος πολιτικός δεν μπορούσε να επιδιώξει την προεδρία.
  • Παρέμεινε ενεργός στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι τα τελευταία του χρόνια
Snapshot powered by AI

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον, σύμβολο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία των ΗΠΑ, έφυγε από την ζωή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών.

Ο Τζάκσον έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο τη δεκαετία του 1960 ως στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968, ο Τζάκσον έγινε ένας από τους πιο σημαντικότερους ηγέτες του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Αμερική.

To 1984, ο Τζάκσον ίδρυσε το Rainbow Coalition, ή Συμμαχία του Ουράνιου Τόξου, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στον οποίο συμμετείχαν Μαύροι, Λευκοί, Λατινοαμερικάνοι, Ασιάτες και Ιθαγενείς Αμερικανοί, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.

Υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, κατέρριψε το στερεότυπο της εποχής ότι ένας μαύρος πολιτικός υποψήφιος δεν μπορούσε να γίνει πρόεδρος.

Στα τελευταία του χρόνια, ο Τζάκσον ήταν ακόμη ενεργός ως πολιτικός στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Και όταν ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές το 2008 και έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζάκσον βρισκόταν στο πλήθος και τον παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του Τζάκσον, από τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ μέχρι και την συνάντησή του με τον Νέλσον Μαντέλα μετά την αποφυλάκισή του Νοτιοαφρικανού πολιτικού το 1990.

King Jackson

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και ο συνεργάτης του, Τζέσι Τζάκσον, στο Σικάγο, στις 19 Αυγούστου 1966.

AP
Jimmy Carter,Jesse Jackson

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ συνομιλεί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 4 Απριλίου 1979.

AP
Jesse Jackson

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον, απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Καΐρου, το απόγευμα της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 1979.

AP
Obit Jesse Jackson

Ο τότε υποψήφιος για την προεδρία των Ρεπουμπλικάνων, κυβερνήτης Ρόναλντ Ρέιγκαν, συνομιλεί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, στο Σικάγο, στις 5 Αυγούστου 1980. Η Νάνσι Ρέιγκαν βρίσκεται στα δεξιά.

AP
Jesse Jackson,Jesse Jackson Jr.,Katie Hall,Marion Barry

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον μιλά στους υποστηρικτές του, στην Ουάσιγκτον, στις 3 Νοεμβρίου 1983.

AP
Jesse Jackson in Cheyenne

Ο αιδεσιμότατος Jesse Jackson μιλά σε μια συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Cheyenne Civic Center στις 20 Απριλίου 1989 στο Cheyenne του Wyoming.

Getty Images
Obit Jesse Jackson

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, η γερουσιαστής των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, χαιρετούν τον Τζέσι Τζάκσον πριν από μια δημόσια τελετή μνήμης, στις 29 Οκτωβρίου 2002, στη Μινεάπολη

AP
Obit Jesse Jackson

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα περπατά μαζί με τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον μετά τη συνάντησή τους στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στις 26 Οκτωβρίου 2005.

AP
Barack Obama,Jesse jackson

Ο Μπαράκ Ομπάμα αφού αποχαιρέτησε τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, μετά από ομιλία του στο Rainbow Coalition στο Ιλινόις, την Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2007

AP
Senator Barack Obama speaks at an event on election night in

Στο βάθος ο Τζέσι Τζάκσον με δάκρυα στα μάτια το βράδυ που ο Μπάρακ Ομπάμα εκλέχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ στις 4 Νοεμβρίου του 2008

Getty Images
Jesse Jackson

Ο Τζέσι Τζάκσον στην 50η επέτειο για την υπογραφή του νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα του 1964, στις 24 Ιουνίου 2014, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

AP/Susan Walsh
Jesse Jackson,Al Sharpton,Ben Crump

Ο Τζέσι Τζάκσον στη Μινεάπολη, στις 19 Απριλίου 2021.

AP/John Minchillo
Kamala Harris

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις χαιρετά τον αιδεσιμότατο Τζέσι Τζάκσον, την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2024, στο Χιούστον.

AP
Jesse Jackson

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον ακούει ομιλητές στην εκκλησία Tabernacle Baptist Church κατά τη διάρκεια της 60ής επετείου της πορείας για την εξασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος ψήφου των Αφροαμερικανών, στις 9 Μαρτίου 2025, στη Σέλμα της Αλαμπάμα.

AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες – Σε ποιους απευθύνεται

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μια φωτογραφία και μια ανάμνηση στη μνήμη της από το Μουσείο της Ακρόπολης

18:50LIFESTYLE

Διχάστηκε το κοινό με την ερμηνεία της Naomi Watts ως Jackie Kennedy στη σειρά «Love Story»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι την υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ και τους Obama - Mandela - Φωτογραφίες

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για τα πυρηνικά

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ράμπα αναπήρων «αποκλεισμένη» από σιδερένια μπάρα μπροστά σε Δημοτικό Σχολείο

18:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Ανήλικη έκλεβε κοσμήματα από τη μητέρα της - Τα έδινε ενέχυρο σε φίλους και έπαιρνε ποσοστά

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε δύο ανήλικους

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναβαθμίζονται οι αεροπορικές λειτουργίες στην Αθήνα - Τι είναι το έργο Athenian

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αγγούρια από χρυσάφι εν καιρώ πολέμου - Εφημερίδα προσέφερε στους αναγνώστες της σπόρους

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών: Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε επιδότηση €17.500

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα - Αποκλεισμένα χωριά, κατολισθήσεις και πλημμύρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγούσε πατίνι με το κινητό στο χέρι και παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής για τα «χρυσά διαβατήρια»

18:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη για τους νέους: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήρ Αντώνιος: «Ήρθαν παιδιά με σθένος και είπαν "όλα είναι ψέμματα"»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Επέστρεψε στις ΗΠΑ η «χρυσή» ολυμπιονίκης του σκι για χειρουργείο - «Δεν έχω σταθεί στα πόδια μου για πάνω από μια εβδομάδα»

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε εύστοχοι όπως στο πρώτο ματς»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών: Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε επιδότηση €17.500

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη για τους νέους: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ