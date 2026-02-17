Toto: Αυτή είναι η εταιρεία που από κατασκευή λεκανών κάνει το άλμα σε ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης

Η Toto, που είναι πανταχού παρούσα στην Ιαπωνία και πλέον διάσημη σε όλο τον κόσμο, είναι γνωστή κυρίως για τα θερμαινόμενα καθίσματα τουαλέτας και τα μπιντέ «Washlet»

Toto: Αυτή είναι η εταιρεία που από κατασκευή λεκανών κάνει το άλμα σε ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης

Μια τουαλέτα της ιαπωνικής εταιρείας Toto

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τουαλετών της Ιαπωνίας, Toto, είναι μια «υποτιμημένη και παραμελημένη» εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, όπως υποστηρίζει μια εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία Palliser Capital έστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Toto, προτρέποντάς το να αξιοποιήσει περισσότερο τον τομέα των προηγμένων κεραμικών υλικών της, καθώς κατέχει μια κρίσιμη θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά. Ο τομέας αυτός αποφέρει το 40% των λειτουργικών κερδών της Toto.

Η Toto, που είναι πανταχού παρούσα στην Ιαπωνία και πλέον διάσημη σε όλο τον κόσμο, είναι γνωστή κυρίως για τα θερμαινόμενα καθίσματα τουαλέτας και τα μπιντέ «Washlet». Ωστόσο, σύμφωνα με την Palliser Capital, ο κατασκευαστής «έχει εξελιχθεί αθόρυβα από τον τομέα των οικιακών ειδών υγιεινής σε ανερχόμενη δύναμη στον τομέα των προηγμένων κεραμικών για την κατασκευή ημιαγωγών».

Περιέγραψε την Toto ως «την πιο υποτιμημένη και παραμελημένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης», καθώς η εταιρεία κατασκευάζει επίσης τα λεγόμενα ηλεκτροστατικά τσοκ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τσιπ μνήμης Nand, ένα εξειδικευμένο αλλά απαραίτητο εργαλείο που βοηθά στη σταθεροποίηση των πλακιδίων πυριτίου.

Έχει ένα πενταετές ανταγωνιστικό «πλεονέκτημα» από άλλες εταιρείες

Οι τιμές των τσιπ μνήμης έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της τεράστιας ζήτησης από εταιρείες που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία της Toto χρησιμοποιεί κεραμικά, τα οποία είναι σχεδιασμένα να παραμένουν σταθερά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, βοηθώντας στη σταθερή συγκράτηση των πλακιδίων πυριτίου κατά την παραγωγή των τσιπ. Αυτό την καθιστά κατάλληλη για την κρυογονική (cryogenic etching), η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί καθώς τα τσιπ μνήμης γίνονται πιο πολυεπίπεδα και πολύπλοκα.

Η εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτροστατικά τσοκ από τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχει αποκτήσει για τα κεραμικά κατά την κατασκευή τουαλετών.

Από την πλευρά της, η Palliser πιστεύει ότι η Toto έχει ένα πενταετές ανταγωνιστικό «πλεονέκτημα» πριν άλλες εταιρείες μπορέσουν να την φτάσουν. Υποστηρίζει ότι η επιχείρηση προηγμένων κεραμικών θα μπορούσε να αποφέρει αύξηση εσόδων 30% ή περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια, «υποστηριζόμενη από τον κύκλο αναβάθμισης Nand και τη σταθερή ζήτηση αντικατάστασης».

Ωστόσο, η Palliser ανέφερε επίσης ότι η Toto δεν κατάφερε να εξηγήσει σωστά τη σημασία της επιχείρησης στους μετόχους της και την αγορά και ότι ένα πολύ μικρό μέρος των επενδύσεων της εταιρείας κατευθύνθηκε προς τον εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα.

Η Palliser, που ιδρύθηκε από έναν πρώην ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Elliott Management, διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στον μετοχικό ακτιβισμό στην Ιαπωνία, ο οποίος έχει «ανθίσει» τα τελευταία χρόνια.

Η Palliser αγόρασε μετοχές της Toto πριν από περίπου έξι μήνες, και πλέον κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των 20 μεγαλύτερων μετόχων της εταιρείας. Οι μετοχές της Toto έχουν ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από 60% κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

