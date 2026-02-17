Ηράκλειο: Πένθος για τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Βαρύ πένθος για την οικογένεια Κεφαλογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Βασίλειος Κεφαλογιάννης.

Ήταν πατέρας του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη και αδερφός του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ήταν διακεκριμένος δικηγόρος του Ηρακλείου με πολυετή παρουσία στον νομικό χώρο. Ο εκλιπών, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Βασίλειος Κεφαλογιάννης αφήνει πίσω του την οικογένειά του και ένα δυσαναπλήρωτο κενό για όσους τον γνώριζαν. Συνεργάτες, φίλοι και εκπρόσωποι του νομικού κόσμου εκφράζουν τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς τον βουλευτή και τους οικείους του.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από neakriti.gr