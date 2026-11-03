Κραν Μοντανά: Απίστευτος ισχυρισμός του Ζακ Μορέτι για τη φονική σκάλα

Snapshot Ο Ζακ Μορέτι κατέθεσε δέκα ώρες ενώπιον Ελβετών ανακριτών για τη φωτιά στο μπαρ Le Constellation που προκάλεσε 41 νεκρούς και 115 τραυματίες.

Ο Μορέτι υπερασπίστηκε τα υλικά ανακαίνισης του κτηρίου, αρνήθηκε όμως τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η κατ' αντιπαράσταση εξέταση με τη σύζυγό του Τζέσικα ακυρώθηκε λόγω υγείας της, προκαλώντας οργή στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Μορέτι παραδέχτηκε ότι αποφάσισε να περιορίσει την κλίμακα εξόδου, ισχυριζόμενος ότι τηρούσε τα νόμιμα όρια, χωρίς όμως να γίνουν δοκιμές εκκένωσης.

Η στάση και οι απαντήσεις του Μορέτι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς και δικηγόρους των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Δέκα ώρες κατέθετε τη Δευτέρα στους Ελβετούς ανακριτές, ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντάνα, όπου η πυρκαγιά την περασμένη Πρωτοχρονιά προκάλεσε 41 νεκρούς και 115 τραυματίες. Στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν περίπου εκατό άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανακριτών, δικηγόρων και συγγενών των θυμάτων, και για πρώτη φορά και μερικοί από τους τραυματίες.

Ο Μορέτι στη διάρκεια της κατάθεσής του, υπερασπίστηκε τις επιλογές του όσον αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση του κτηρίου, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης, η κατ' αντιπαράσταση εξέταση με τη σύζυγό του Τζέσικα δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς μετά την κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του συζύγου της, λόγω της οποίας ο 50χρονος βρίσκεται πλέον έγκλειστος στη φυλακή, η γυναίκα εξαιρέθηκε για λόγους υγείας και η εμφάνισή της παραπέμφθηκε για τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η απόφαση ωστόσο πυροδότησε την οργή των συγγενών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Cyanne, της σερβιτόρας του Le Constellation, γνωστή ως πρωταγωνίστρια του βίντεο από το οποίο προέρχεται η φωτιά που προκάλεσε τη σφαγή.

«Δεν φοβάμαι τον Ζακ Μορέτι», εξήγησε η γυναίκα πριν από την ακρόαση, «η κόρη μου δούλεψε για αυτόν για τέσσερα χρόνια, δεν ήθελα να δω αυτόν αλλά την Τζέσικα, αλλά κάθε φορά ξεφεύγει από την ευθύνη».

Η ακρόαση ήταν προγραμματισμένη για τις 9.00 το πρωί, αλλά ο Μορέτι σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Il Giornale» εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου δύο ώρες νωρίτερα για να αποφύγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες.

Το πέρασμα στη σκάλα

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η μόνη παραδοχή ευθύνης του Ζακ ήταν αυτή της επιλογής να επέμβει στη σκάλα, που προκάλεσε προβλήματα κατά τη φυγή των πελατών του καταστήματος, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η αιτιολόγηση που δόθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου πυροδότησε έξαλλη διαμάχη. «Ήμουν αυτός που αποφάσισε να περιορίσει την κλίμακα εξόδου, αλλά οι διαστάσεις σεβάστηκαν τα νόμιμα όρια, τα οποία διάβασα στο διαδίκτυο».

«Μου φαίνεται μια επιφανειακή απάντηση και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ δοκιμές εκκένωσης και το αποτέλεσμα έχει φανεί», σχολίασε ο Fabrizio Ventimiglia, δικηγόρος που προστατεύει τα συμφέροντα των μελών της οικογένειας της Sofia Donadio, μιας νεαρής Ιταλίδας που τραυματίστηκε σοβαρά στην τρομερή πυρκαγιά.

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