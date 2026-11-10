Παλέρμο: Η μαφία παρέλυσε το κέντρο της πόλης για κηδεία - Έκλεισαν μαγαζιά, έφυγαν τουρίστες

Η πομπή περιλάμβανε μοτοσικλέτες, κόρνες, πυροτεχνήματα και καπνογόνα, οδηγώντας σε κλείσιμο καταστημάτων και διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας

Μιχάλης Παπαδάκος

Παλέρμο: Η μαφία παρέλυσε το κέντρο της πόλης για κηδεία - Έκλεισαν μαγαζιά, έφυγαν τουρίστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κηδεία του Εμανουέλε Ρουμπίνο, γνωστού για διασυνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα, μετατράπηκε σε δημόσια διαδήλωση στο κέντρο του Παλέρμο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
  • Η πομπή περιλάμβανε μοτοσικλέτες, κόρνες, πυροτεχνήματα και καπνογόνα, οδηγώντας σε κλείσιμο καταστημάτων και διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας.
  • Υπήρξαν απαιτήσεις από τη μαφία για τήρηση διήμερου πένθους και διακοπή εργασίας ως ένδειξη σεβασμού προς τον εκλιπόντα.
  • Οι πολιτικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις και τόνισαν την ανάγκη προστασίας των πολιτών από την επιρροή των εγκληματικών ομάδων.
  • Η κηδεία ανέδειξε ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη επιρροή των μαφιόζικων δομών σε ορισμένες γειτονιές του Παλέρμο.
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Η κηδεία ενός άνδρα με ποινικό παρελθόν έχει μετατραπεί σε δημόσια διαδήλωση στο κέντρο του Παλέρμο της Ιταλίας, προκαλώντας αναστάτωση στην εμπορική δραστηριότητα και αναταραχή μεταξύ κατοίκων και τουριστών.

Ο Εμανουέλε Ρουμπίνο, 36 ετών, γνωστός για τις διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα, πέθανε την Κυριακή μετά από ασθένεια ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό. Είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκισης για εκβιασμό τύπου μαφίας και συμμετοχή σε ένοπλη επίθεση εναντίον του επιχειρηματία από την Γκάμπια, Γιουσούπα Σούσο, ο οποίος είχε αρνηθεί να πληρώσει πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί από εγκληματικές ομάδες.

Τη Δευτέρα, εκατοντάδες άνθρωποι συνόδευσαν το φέρετρό του από τη γειτονιά Μπαλαρό στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο. Η πομπή, συνοδευόμενη από μοτοσικλέτες, κόρνες αυτοκινήτων, πυροτεχνήματα και καπνογόνα, διέσχισε την περίφημη Via Maqueda.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους πενθούντες να απαιτούν την εκκένωση των δρόμων, ενώ οι έμποροι έκλεισαν βιαστικά τα καταστήματα και τους πάγκους τους. Τουρίστες και περαστικοί εγκατέλειψαν την περιοχή και η δραστηριότητα σε μέρος του κέντρου της πόλης σταμάτησε για αρκετή ώρα.

Η μαφία απαίτησε να κηρυχθεί πένθος

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εμπόρων, ζητήθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες στην πομπή να σταματήσουν την εργασία τους ως ένδειξη σεβασμού προς τον εκλιπόντα. Την προηγούμενη μέρα είχαν κυκλοφορήσει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία απαιτούν την τήρηση διήμερου πένθους.

Το γεγονός πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις. Η γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, Ένζα Ράντο, δήλωσε ότι οι θεσμοί δεν πρέπει να αφήνουν μόνους τους πολίτες που αντιτίθενται στην επιρροή των μαφιόζικων ομάδων.

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο ​​Λαγκάλα, ζήτησε επίσης διευκρινίσεις για το πώς πραγματοποιήθηκε η πομπή.

«Το Παλέρμο δεν μπορεί να γίνει σκηνικό συμπεριφορών που δημιουργούν στους πολίτες την αίσθηση ότι δεν προστατεύονται», δήλωσε.

Η κηδεία ολοκληρώθηκε στο νεκροταφείο Sant'Orsola, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επιρροή που εξακολουθούν να ασκούν οι εγκληματικές δομές σε ορισμένες γειτονιές της πόλης.

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