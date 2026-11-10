Interpol: Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο οδήγησε σε 262 συλλήψεις

Snapshot Η επιχείρηση «Communis Maris» της Interpol στη Μεσόγειο οδήγησε σε 262 συλλήψεις και 434 νέες έρευνες κατά εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης.

Εντοπίστηκαν 1.715 παράνομοι μετανάστες και 109 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ κατασχέθηκαν πλαστά διαβατήρια και έγγραφα.

Οι συλλήψεις περιλάμβαναν κατηγορίες για λαθρομεταφορά, εμπορία ανθρώπων και χρήση πλαστών εγγράφων, με δράσεις σε 16 χώρες της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, Νότιας Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Interpol με υποστήριξη Europol, Frontex, AFRIPOL, Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και ΟΗΕ, με στόχο την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης και τη διάσωση ευάλωτων ατόμων.

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Himaya» και περιελάμβανε συλλήψεις σε αεροδρόμια Ελλάδας και Κύπρου για χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση της Interpol κατά της διακίνησης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου οδήγησε σε 262 συλλήψεις και 434 νέες έρευνες.

Πρόκειται για την επιχείρηση «Communis Maris» που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 16 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Κύπρος.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν επίσης 109 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράνομοι μετανάστες.

Από τους 262 υπόπτους που συνελήφθησαν, οι 221 κατηγορούνται για αδικήματα λαθρομεταφοράς μεταναστών, οι 16 για εμπορία ανθρώπων και οι 25 για άλλα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και χρήσης πλαστών εγγράφων.

Η τετραήμερη πρωτοβουλία συγκέντρωσε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και διαχείρισης των συνόρων από 16 χώρες της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Υπό την ηγεσία της INTERPOL και με επιχειρησιακή υποστήριξη από την Europol, τη Frontex, την AFRIPOL, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, η επιχείρηση είχε ως στόχο την εξάρθρωση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τον εντοπισμό διακινητών, τη διάσωση ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι συμμετέχουσες χώρες αναχαίτισαν αρκετά σκάφη εν πλω που μετέφεραν παράνομα μετανάστες αναχωρώντας από το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Σενεγάλη. Συλλήψεις υπόπτων για διακίνηση έγιναν επίσης και στη Λιβύη, τη Συρία και την Αλγερία, ενώ στη Γαλλία, η αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος, διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης

Οι αρχές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα προέβησαν σε συλλήψεις σε αεροδρόμια λόγω προσπαθειών χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο Μαρόκο, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο ως ύποπτο για την προμήθεια πλαστών διαβατηρίων και τη στρατολόγηση ατόμων για παράνομη μετανάστευση.

Η επιχείρηση «Communis Maris» χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Himaya».

Συμμετέχουσες χώρες: Αλγερία, Κύπρος, Γαλλία, Γκάμπια, Ελλάδα, Ιταλία, Λιβύη, Μάλτα, Μαυριτανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σενεγάλη, Ισπανία, Συρία, Τυνησία και Τουρκία.

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