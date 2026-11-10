Κονγκό: Σε θάνατο 66 στρατιώτες επειδή είναι «δειλοί»

Αντάρτες του M23 συνοδεύουν κυβερνητικούς στρατιώτες και αστυνομικούς που παραδόθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία στη Γκόμα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2025)

Snapshot 66 στρατιώτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταδικάστηκαν σε θάνατο για δειλία, ανταρσία και άρνηση υπακοής.

Η χώρα έχει άρει το 20ετές μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, με στόχο την αντιμετώπιση της προδοσίας εντός του στρατού.

Οι καταδικασθέντες στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ένοπλες ομάδες στην ανατολική ΛΔΚ.

Η έλλειψη πειθαρχίας και ο κακός εξοπλισμός υπονομεύουν την εκστρατεία του στρατού κατά των ανταρτών στην περιοχή.

Από τις αρχές του 2025, τουλάχιστον 507 στρατιώτες καταδικάστηκαν, εκ των οποίων 381 σε θάνατο, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες εκτελέσεις. Snapshot powered by AI

Σε μία ομαδική δίκη με κατηγορούμενους δεκάδες στρατιώτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι 66 καταδικάστηκαν σε θάνατο, καθώς η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει άρει το 20ετές μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, επικαλούμενη την ανάγκη να εξαλειφθούν οι «προδότες» εντός του στρατού.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν στον σύνολό τους ήταν για δειλία, ανταρσία και άρνηση υπακοής σε διαταγές.

Από τις ποινές στους συνολικά 71 στρατιώτες σε στρατοδικείο στο Βαλικάλε, στην επαρχία Βόρειου Κίβου, στην ανατολική ΛΔΚ, οι 4 αθωώθηκαν και ένας καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη.

Ο στρατός δήλωσε ότι η δίκη είχε ως στόχο τη βελτίωση της πειθαρχίας μεταξύ των στρατιωτών, καθώς αυτοί μάχονται εναντίον ένοπλων ομάδων στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η περιοχή έχει υποστεί δεκαετίες συγκρούσεων, με τις μάχες να συνεχίζονται μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και του Μετώπου για την Επαναίδρυση του Έθνους (FRN), ενός συνασπισμού ανταρτών στον οποίο συμμετέχει και η ομάδα M23.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιώτες συνελήφθησαν στις 20 Οκτωβρίου στο Βαλικάλε, όπου κατηγορήθηκαν ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και τράπηκαν σε φυγή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές του FRN.

Η εκστρατεία του κονγκολέζικου στρατού κατά των ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του M23, υπονομεύεται εδώ και καιρό από την κακή πειθαρχία και την αποδιοργάνωση εντός των τάξεών του.

Ο στρατός αντιμετωπίζει συνεχείς επικρίσεις για την έλλειψη επαγγελματισμού και πειθαρχίας, ενώ οι στρατιώτες διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς μισθούς και τον ανεπαρκή εξοπλισμό.

Παρά την άρση της αναστολής της θανατικής καταδίκης την τελευταία διετία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες εκτελέσεις.

Τον περασμένο μήνα, άλλοι 27 στρατιώτες καταδικάστηκαν σε θάνατο με παρόμοιες κατηγορίες δειλίας, ενώ από τις αρχές του 2025, τουλάχιστον 507 στρατιώτες έχουν καταδικαστεί, εκ των οποίων 381 σε θάνατο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RFI.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο πρώην Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Ζοζέφ Καμπίλα, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο με κατηγορίες που περιλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου και προδοσία. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έκτοτε έχει οριστεί ως ηγέτης της FRN.

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