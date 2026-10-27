Πάνω από 10.000 τα κρούσματα Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό

Η έξαρση του ιού ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου και έκτοτε έχει γίνει η μεγαλύτερη σε έκταση και η φονικότερη στη χώρα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάνω από 10.000 τα κρούσματα Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό έχουν ξεπεράσει τα 10.000, με 4.887 θανάτους.
  • Η τρέχουσα επιδημία, που προκλήθηκε από το σπάνιο είδος Bundibugyo, είναι η μεγαλύτερη και φονικότερη στην ιστορία του Κονγκό.
  • Η νόσος έχει εξαπλωθεί σε άλλες αφρικανικές χώρες, με κρούσματα στην Κένυα, τη Νιγηρία και την Ουγκάντα.
  • Η Ουγκάντα κηρύχθηκε απαλλαγμένη από Έμπολα τον Αύγουστο, παρά την εμφάνιση κρουσμάτων τον Μάιο και τον Ιούνιο.
  • Η Ουγκάντα εφαρμόζει καραντίνα 21 ημερών για πολίτες που επιστρέφουν από το Κονγκό.
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Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό έχει ξεπεράσει τα 10.000, όπως προκύπτει σήμερα από κυβερνητικά στοιχεία, αριθμός ορόσημο που συμπίπτει με τους αυξανόμενους φόβους ότι η επιδημία πιθανόν να εξαπλωθεί σε περισσότερες αφρικανικές χώρες.

Η πιο πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας του Κονγκό τοποθετεί τον αριθμό των κρουσμάτων σε 10.060 και εκείνον των θανάτων από τον ιό σε 4.887.

Η έξαρση, που προκλήθηκε από το σπάνιο είδος ⁠Bundibugyo του Έμπολα, ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου και έκτοτε έχει γίνει η μεγαλύτερη σε έκταση και η φονικότερη στο Κονγκό ξεπερνώντας και την επιδημία της νόσου την περίοδο 2018-2020.

Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και η δεύτερη φονικότερη που έχει καταγραφεί μετά από το ξέσπασμα του Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014-2016, από το οποίο είχαν μολυνθεί πάνω από 28.600 άνθρωποι και είχαν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000, κυρίως στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα η Κένυα ανακοίνωσε το πρώτο της κρούσμα και στη συνέχεια ανακοίνωσε συνολικά εννέα κρούσματα μετά τον θάνατο ενός άνδρα στο Ναϊρόμπι, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το Κονγκό μέσω της Ουγκάντας.

Την περασμένη εβδομάδα η Νιγηρία έγινε η τέταρτη αφρικανική χώρα που ανέφερε κρούσμα του Έμπολα.

Αξιωματούχοι υγείας προσπαθούν να διακριβώσουν με ποιον τρόπο και πού η ασθενής--η σύζυγός Ελβετού διπλωμάτη, η οποία δεν είχε ταξιδέψει στο Κονγκό--μολύνθηκε με τον ιό.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πιστεύεται πως η γυναίκα μολύνθηκε στην Ουγκάντα.

Χθες Δευτέρα, η ασθενής μαζί με τον σύζυγό της μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή σε νοσοκομεία της Ελβετίας.

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε 20 κρούσματα τον Μάιο και τον Ιούνιο, κυρίως προερχόμενα από το Κονγκό, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την χώρα απαλλαγμένη από Έμπολα τον Αύγουστο.

Αξιωματούχοι στην Ουγκάντα υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν κρούσματα του ιού στη χώρα.

Την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας της Ουγκάντας δήλωσε ότι πολίτες της Ουγκάντας που θα επιστρέφουν στη χώρα έχοντας ταξιδέψει στο Κονγκό θα μπαίνουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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