Κονγκό: Όχλος οπλισμένος με ματσέτες σκότωσε νοσοκόμα που φρόντιζε ασθενείς με Έμπολα 

Snapshot Μια νοσοκόμα που περιέθαλπε ασθενείς με Έμπολα στο Κονγκό σκοτώθηκε από όχλο οπλισμένο με ματσέ, ενώ ένας άλλος εργαζόμενος τραυματίστηκε.

Οι δράστες κατηγόρησαν τους υγειονομικούς ότι διαδίδουν την ασθένεια μολύνοντας πηγές νερού.

Το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα έχει σκοτώσει πάνω από 4.800 ανθρώπους στην ΛΔΚ από την έναρξη της επιδημίας τον Μάιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδίκασε την επίθεση και τόνισε την ανάγκη για ασφάλεια και αξιοπρέπεια των υγειονομικών.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας προστατεύονται με αστυνομική φρουρά και έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μια νοσοκόμα που ανταποκρινόταν στο ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό, σκοτώθηκε από μια ομάδα νεαρών οπλισμένων με ματσέτες, ενώ άλλος ένας εργαζόμενος στον τομέας της υγείας τραυματίστηκε, στο τελευταίο από μία σειρά βίαιων περιστατικών, που πυροδοτούνται από παραπληροφόρηση σχετικά με τον θανατηφόρο ιό.

Αξιωματούχοι είπαν ότι οι δυο τους στοχοποιήθηκαν από μια ομάδα που κρατούσε μαχαίρια και ρόπαλα, η οποία κατηγόρησε το ζευγάρι ότι διέδιδε την ασθένεια μολύνοντας πηγές νερού.

Η νοσοκόμα εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο της πόλης Bafwasende και βοηθούσε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το στέλεχος Bundibugyo, το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ΛΔΚ έχει σκοτώσει περισσότερους από 4.800 ανθρώπους στη χώρα από την έναρξη της επιδημίας τον Μάιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταδίκασε την επίθεση, με τον γενικό διευθυντή του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, να επιμένει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας «πρέπει να μπορούν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και ασφάλεια».

Οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας της περιοχής διαμένουν επί του παρόντος στο γενικό νοσοκομείο υπό αστυνομική φρουρά, ενώ ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης για λίγο στην περιοχή.

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