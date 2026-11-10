Επιστήμονες δημιούργησαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ

Η θερμοκρασία αυτή είναι περίπου 280 δισεκατομμύρια φορές χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία του Σύμπαντος

Newsroom

Επιστήμονες δημιούργησαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ

Πηγή: Πανεπιστήμιο του Πεκίνου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιστήμονες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ κατέγραψαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ.
  • Η θερμοκρασία αυτή είναι περίπου 280 δισεκατομμύρια φορές χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία του Σύμπαντος και καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ των 38 πικοκέλβιν.
  • Το πείραμα αξιοποίησε τις συνθήκες μικροβαρύτητας για να ψύξει περίπου 20.000 άτομα ρουβιδίου.
  • Η επίτευξη αυτή ανοίγει νέες δυνατότητες για πειράματα στην κβαντική φυσική.
Snapshot powered by AI

Επιστήμονες του κινεζικού διαστημικού σταθμού Τιανγκόνγκ κατάφεραν κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε ακατόρθωτο: κατέγραψαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ.

Οι επιστήμονες έψυξαν ένα νέφος ατόμων στους 9,7 πικοκέλβιν, καταγράφοντας την πιο χαμηλή καταγεγραμμένη θερμοκρασία.

Το πικοκέλβιν (picokelvin - pK) είναι μια εξαιρετικά μικρή μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας στην κλίμακα Κέλβιν, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην προηγμένη κβαντική φυσική.

Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, οι επιστήμονες αξιοποίησαν το περιβάλλον μικροβαρύτητας του διαστημικού σταθμού, το οποίο τους επέτρεψε να μελετήσουν την ύλη σε θερμοκρασίες πιο κοντά στο απόλυτο μηδέν από κάθε άλλη φορά.

Θερμοκρασία - ρεκόρ

Τα άτομα ψύχθηκαν μόλις στα 9,7 τρισεκατομμυριοστά του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν - θερμοκρασία περίπου 280 δισεκατομμύρια φορές χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία του Σύμπαντος.

Το αποτέλεσμα αυτό καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ των 38 πικοκέλβιν, το οποίο είχε επιτευχθεί σε προηγούμενο πείραμα μικροβαρύτητας στη Γη το 2021.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα νέο πεδίο στην προσπάθεια κατανόησης των πιο ιδιαίτερων νόμων της κβαντικής φυσικής.

«Αυτή η θερμοκρασία-ρεκόρ θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για μια νέα γενιά... πειραμάτων στην κβαντική προσομοίωση και τις μετρήσεις ακριβείας στο διάστημα», έγραψε η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών στο περιοδικό Science.

Για το πείραμά τους, οι επιστήμονες αξιοποίησαν τις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας στο διάστημα, καθώς στη Γη η βαρύτητα καθιστά δυσκολότερη τη διατήρηση των υπερχάλκινων ατόμων σε σταθερή κατάσταση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Εντός της εγκατάστασης, οι επιστήμονες παγίδευσαν περίπου 20.000 άτομα ρουβιδίου και τα έψυξαν μέχρι που σχημάτισαν μια εξωτική κατάσταση της ύλης, γνωστή ως συμπύκνωμα Μπόζε-Αϊνστάιν (Bose-Einstein condensate).

Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση εμφανίζεται όταν τα άτομα ψύχονται τόσο πολύ ώστε αρχίζουν να συμπεριφέρονται ως ένα ενιαίο, γιγαντιαίο κβαντικό αντικείμενο.

Για να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, οι ερευνητές μετέφεραν τα άτομα σε μια παγίδα φωτός λέιζερ και τα άφησαν να εκτονωθούν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν το παγωμένο νέφος ατόμων για 7 δευτερόλεπτα, καθώς αυτό διευρυνόταν ελεύθερα.

Αν και οι εμπλεκόμενες θερμοκρασίες είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν ουσιαστικά αντιληπτές από τον άνρθωπο, παραμένουν τεχνικά πάνω από το απόλυτο μηδέν - το θεωρητικό σημείο στο οποίο παύει κάθε ατομική κίνηση.

Το πείραμα αυτό μπορεί, επίσης, να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά εξαιρετικά ευαίσθητων ατόμων, ικανών να πραγματοποιούν εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του σε περίπτωση διαζυγίου - Ίσως το ακριβότερο

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Reuters: Οι Αμερικανοί θέλουν το Κογκρέσο να βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας στε μαντρί στην Κάρυστο

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο γυναίκες στο Αγρίνιο - Ανυψώθηκαν βυθιζόμενες μπάρες και τραυματίστηκαν

13:45ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΟΕ: Επικίνδυνη χημική ρύπανση στους οχετούς βοθρολυμάτων – ρεμάτων της Αττικής

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» του μετρό στο Τόκιο: Η απόλυτη τακτική για να μπεις στο τρένο τις ώρες αιχμής

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καλώδιο: Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες δημιούργησαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ

13:28ANNOUNCEMENTS

«Αυτό δεν το πρόλαβες! Την εποχική γρίπη όμως, θα μπορούσες να την προλάβεις!»

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

13:17WHAT THE FACT

Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ο θρυλικός «Beatles», τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Διαδηλώσεις και δράσεις μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα

13:08LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Λέει...«καλημέρα» μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση - Το νέο ρεμπέτικο τραγούδι του

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη 

13:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,7% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Άλμα σε στέγαση, μεταφορές

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακή κατεδάφιση στη Γερμανία: Κτίριο 130 μέτρων κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Πληροφορίες για 12 νεκρούς

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο, είπε ο Πετιλόν - Δεν γνώριζα για τις απάτες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο επιχειρηματίες που το έσκασαν

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της λίγες ώρες νωρίιτερα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

13:17WHAT THE FACT

Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καλώδιο: Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πιο κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης ο Άιζενκοτ - Επιτεύχθηκε συμφωνία για κρίσιμες θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ