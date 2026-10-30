Πρώην αστροναύτης της NASA προειδοποιεί: Θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο διάστημα

Ο πρώην αστροναύτης της NASA αναφέρθηκε στον διαστημικό «αγώνα» των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη και ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση πολέμου μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πρώην αστροναύτης της NASA προειδοποιεί: Θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο διάστημα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρώην αστροναύτης της NASA Γουίνστον Σκοτ επιβεβαίωσε την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο διάστημα.
  • Το Πεντάγωνο δημοσίευσε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που αναφέρουν ανάκτηση συντριμμιών διαστημικού σκάφους και σορούς εξωγήινων από τον αμερικανικό στρατό.
  • Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ έχει ήδη τοποθετήσει όπλα σε τροχιά, αντανακλώντας τις εντάσεις με τη Ρωσία και την Κίνα στον διαστημικό τομέα.
  • Η Συνθήκη του 1967 απαγορεύει πυρηνικά όπλα στο διάστημα, αλλά όχι συμβατικά ή άλλα στρατιωτικά συστήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
  • Παρά τις στρατιωτικές εντάσεις, ο Σκοτ υποστηρίζει τον ανταγωνισμό και την πρόοδο στην εξερεύνηση της Σελήνης με τη συμβολή ιδιωτικών εταιρειών όπως η SpaceX και η Blue Origin.
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Ένας πρώην αστροναύτης της NASA επιβεβαίωσε ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, ενώ, παράλληλα, προειδοποίησε ότι μπορεί να σημειωθεί μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο διάστημα.

Σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Jesse Watters Primetime», ο Γουίνστον Σκοτ, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός αποστολής (mission specialist) σε δύο πτήσεις διαστημικών λεωφορείων τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι οι άνθρωποι δεν είναι η μόνη μορφή νοήμονος ζωής στον κόσμο.

«Πιστεύω όντως ότι υπάρχει ζωή κάπου αλλού εκεί έξω στο σύμπαν. Τώρα, το εάν μας έχει επισκεφτεί εδώ στη Γη ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πιστεύω ότι πράγματι υπάρχουν εξωγήινοι κάπου εκεί έξω», είπε ο Σκοτ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα στοιχεία που έχουμε βρει σαν ανθρωπότητα όσων αφορά του εξωγήινους υποστηρίζουν ακράδαντα την ύπαρξή τους, καθώς υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες στο σύμπαν, μερικοί από τους οποίους πρέπει να έχουν εξελιχθεί όπως και ο πλανήτης μας».

«Δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη του Σκοτ σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου το Πεντάγωνο δημοσίευσε μια νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια συγκλονιστική μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία ο αμερικανικός στρατός ανέκτησε τα συντρίμμια ενός διαστημικού σκάφους και τις σορούς εξωγήινων.

Γουίνστον Σκοτ - Πρώην αστροναύτης NASA

Ο Γουίνστον Σκοτ

Στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο διάστημα

Παράλληλα, ο πρώην αστροναύτης της NASA αναφέρθηκε στον διαστημικό «αγώνα» των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη και ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση πολέμου μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Ελπίζω να μην σημειωθούν συγκρούσεις και μάχες στο διάστημα, αλλά δεν θα το απέκλεια», παραδέχτηκε ο ίδιος, εξηγώντας ότι ελπίζει η εξερεύνηση του διαστήματος να αποτελέσει έναν παράγοντα ενότητας για τις χώρες.

Ωστόσο, επισήμανε επίσης τις εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών – οι οποίες, όμως, εξακολουθούν να συνεργάζονται σε ορισμένα διαστημικά προγράμματα.

«Η Ρωσία είναι συνεργάτης μας όσον αφορά τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά δεν είναι σύμμαχός μας», δήλωσε ο Σκοτ στην εκπομπή του Fox News την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας είναι «στρατιωτικά προσανατολισμένη», προσθέτοντας ότι η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ έχει επιβεβαιώσει ότι έχει εκτοξεύσει όπλα σε τροχιά, για να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες ενέργειες του μακροχρόνιου αντιπάλου της.

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε στην Daily Mail ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη όλο και αυξανόμενες απειλές που θα μπορούσαν να προέρχονται από εχθρικούς δορυφόρου και συνέκρινε την τροχιά πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη με ένα «πραγματικό πεδίο μάχης».

«Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για τις δοκιμές και την επιχειρησιακή αξιοποίηση ρωσικών και κινεζικών όπλων από το 2007. Λόγω των ενεργειών τους, είναι πλέον σίγουρο ότι το διάστημα αποτελεί πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Τον Σεπτέμβριο, τον ίδιο μήνα που η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ εκτόξευσε στο διάστημα πολλαπλά άκρως απόρρητα φορτία, το Πεντάγωνο δημοσίευσε ένα νέο σχέδιο για την προετοιμασία όλων των στρατιωτικών βάσεων της χώρας ώστε να μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε περίπτωση μεγάλης επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ.

Βετεράνοι πράκτορες του FBI έχουν δηλώσει ότι το σχέδιο, που ονομάζεται «FORTRESS America», αποτελεί σαφή απάντηση στην απειλή μιας μεγάλης πυρηνικής επίθεσης στο έδαφος των ΗΠΑ.

Η Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, την οποία οι ΗΠΑ υπέγραψαν και επικύρωσαν, ορίζει ότι οι χώρες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πυρηνικές συσκευές ή άλλα παρόμοια όπλα στην τροχιά της Γης, στη Σελήνη ή οπουδήποτε αλλού στο διάστημα. Ωστόσο, η συνθήκη δεν απαγορεύει την ανάπτυξη συμβατικών όπλων, συσκευών παρεμβολής σημάτων, αναχαιτιστικών πυραύλων ή στρατιωτικών δορυφόρων.

Δείτε την συνέντευξη του Γουίνστον Σκοτ:

Εξερευνώντας την Σελήνη και όσα βρίσκονται πέρα από αυτήν

Παρότι ο πρώην αστροναύτης της NASA προειδοποίησε για την πιθανότητα ο διαστημικός χώρος να μετατραπεί σε πεδίο μάχης, ο ίδιος πρόσθεσε ότι παραμένει αισιόδοξος όσον αφορά τον αγώνα για την εξερεύνηση της Σελήνης και όσα βρίσκονται πέρα από αυτήν.

«Υποστηρίζω πολύ τον ανταγωνισμό μεταξύ της SpaceX του Έλον Μασκ και της Blue Origin του Τζέφ Μπέζος, οι οποίοι κατασκευάζουν οχήματα που θα φτάσουν στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028», είπε.

Σε σύγκριση με 50 χρόνια πριν, όταν η NASA ήταν ο μόνος αμερικανικός οργανισμός που κατασκεύαζε διαστημικά σκάφη, ο Σκοτ ανέφερε ότι οι ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες έχουν καταστήσει την εξερεύνηση του διαστήματος φθηνότερη, αποδοτικότερη και παραγωγικότερη.

Παρά τα επιχειρήματά του για την ύπαρξη των εξωγήινων, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη Γη καμία φυσική απόδειξη για την ύπαρξη UFO.

Ωστόσο, πρώην στρατιωτικοί, αστροναύτες της NASA και επιστήμονες έχουν ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει, υποστηρίζοντας ότι είχαν προσωπικές επαφές με εξωγήινους, οι οποίοι έχουν βρεθεί στη Γη τα τελευταία 80 χρόνια.

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