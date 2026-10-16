Ο «Κρατήρας της Αράχνης»: Συναρπαστική φωτογραφία της NASA στην έρημο της Αυστραλίας

Ο σχηματισμός ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 και το ασυνήθιστο σχήμα του παρέμεινε ανεξήγητο έως τη δεκαετία του 1970.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο «Κρατήρας της Αράχνης»: Συναρπαστική φωτογραφία της NASA στην έρημο της Αυστραλίας
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  • Ο «Κρατήρας της Αράχνης» στην έρημο της Αυστραλίας είναι αποτέλεσμα πρόσκρουσης μετεωρίτη πριν από 600 έως 900 εκατομμύρια χρόνια.
  • Η δομή έχει διαστάσεις 13 επί 11 χιλιόμετρα με ένα κεντρικό τμήμα 4 χιλιομέτρων που μοιάζει με αράχνη.
  • Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 και η αιτία του εξηγήθηκε τη δεκαετία του 1970 μέσω γεωλογικής έρευνας που εντόπισε σημάδια από πρόσκρουση.
  • Η Αυστραλία διαθέτει πολλές τοποθεσίες πρόσκρουσης αστεροειδών, όπως η δομή Yarrabubba που σχετίζεται με το τέλος μιας αρχαίας εποχής παγετώνων.
  • Ο κρατήρας Acraman, ηλικίας περίπου 590 εκατομμυρίων ετών, είναι μία από τις μεγαλύτερες σύνθετες δομές πρόσκρουσης της χώρας.
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Σαν μια γιγάντια αράχνη φαίνεται μία δομή στην έρημο της Αυστραλίας, από το διάστημα.

Σε μία εκπληκτική φωτογραφία τραβηγμένη από τον δορυφόρο Landsat 9 της NASA, πάνω από την περιοχή Kimberley της Δυτικής Αυστραλίας, η απόκοσμη σιλουέτα, δεν είναι ηφαίστειο ή πλάσμα, αλλά το αρχαίο απομεινάρι μιας πρόσκρουσης μετεωρίτη που συνέβη πριν από 600 έως 900 εκατομμύρια χρόνια.

Η οβάλ δομή είναι 13 επί 11 χιλιόμετρα με ένα κεντρικό τμήμα που μοιάζει με αράχνη και έχει διαστάσεις 4 χιλιόμετρα.

Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 και το ασυνήθιστο σχήμα του παρέμεινε ανεξήγητο έως τη δεκαετία του 1970.

Οι γεωλόγοι εργάστηκαν για δύο δεκαετίες για να αποκαλύψουν την αιτία του τεράστιου και παράξενου κρατήρα. Οι αρχικές εξηγήσεις περιελάμβαναν ηφαιστειακή προέλευση. Τελικά παρατήρησαν ενδεικτικά σημάδια πρόσκρουσης μετεωρίτη ή αστεροειδούς, συμπεριλαμβανομένων αυλακωτών ρωγμών σε σχήμα κώνου στο βράχο. Τα εξαιρετικά παραμορφωμένα στρώματα ιζηματογενών πετρωμάτων ενίσχυσαν περαιτέρω τη θεωρία.

Η Αυστραλία έχει πολλές τοποθεσίες πρόσκρουσης αστεροειδών, συμπεριλαμβανομένης της δομής Yarrabubba που σχηματίστηκε πριν από 2,29 δισεκατομμύρια χρόνια. Η πρόσκρουση συνέπεσε με το τέλος μιας αρχαίας παγκόσμιας εποχής παγετώνων. Οι επιστήμονες είπαν ότι η πρόσκρουση πιθανότατα έλιωσε τεράστια στρώματα πάγου και απελευθέρωσε τεράστιους όγκους υδρατμών στην ατμόσφαιρα.

Ο κρατήρας Acraman σχηματίστηκε πριν από περίπου 590 εκατομμύρια χρόνια. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιβεβαιωμένες σύνθετες δομές πρόσκρουσης της Αυστραλίας.

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