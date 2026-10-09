Η ανατολή του Ήλιου στον Άρη - Εντυπωσιακές εικόνες της ΝASA

Snapshot Η NASA δημοσίευσε εντυπωσιακές εικόνες της ανατολής του Ήλιου στον Άρη, τραβηγμένες από το ρόβερ Curiosity στις 11 Αυγούστου 2026.

Οι εικόνες απεικονίζουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς yardangs στο όρος Sharp, που εκτείνονται περίπου 10 μίλια και έχουν μελετηθεί εκτενώς από το ρόβερ.

Το Curiosity έχει φτάσει σε υψόμετρο 0,6 μιλίων στο όρος Sharp, το μεγαλύτερο που έχει ανέβει ποτέ σε πλανήτη εκτός της Γης.

Οι yardangs σχηματίστηκαν πριν από περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια και πιθανόν προέρχονται από ιζήματα που μεταφέρθηκαν από τον άνεμο και σκληρύνθηκαν σε βράχο.

Το ρόβερ αναμένεται να φτάσει στους yardangs το 2027-28 για να μελετήσει καλύτερα την προέλευσή τους και να κατανοήσει τη γεωλογική ιστορία του Άρη. Snapshot powered by AI

Νέες μοναδικές και εκπληκτικές εικόνες του Άρη την αυγή, στην ανατολή του Ήλιου έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, όπως τις κατέγραψε το ρόβερ Curiosity, το οποίο χτενίζει την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη από τότε που στάλθηκε εκεί το 2012.

📍Gale Crater, Aug. 11, 2026, 8:30 a.m. local Mars time. The Curiosity rover captures the Sun rising on crags known as yardangs, a scene that scientists have long been waiting to see up close. 1/2 https://t.co/NJQH9yNEYR — NASA Mars (@NASAMars) October 6, 2026

Τραβηγμένες μέσω της Mastcam του οχήματος στις 11 Αυγούστου στις 8:30 π.μ. ώρα Άρη, οι φωτογραφίες δείχνουν ένα σκούρο μπλε προσκήνιο με μακρινούς βράχους που φωτίζονται από το φως του ήλιου.

«Αυτή η σκηνή έχει μια αγριότητα που μου θυμίζει ένα οδικό ταξίδι στο Monument Valley της Αριζόνα», δήλωσε ο επιστήμονας του έργου Curiosity Άσγουιν Βασαβάντα του Εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA στην Καλιφόρνια, ανέφερε το Reuters. Μπορείς σχεδόν να νιώσεις τη σιωπή και τον ατελείωτο ανοιχτό χώρο κάτω από τον ουρανό».

Πρόκειται για την πιο λεπτομερή απεικόνιση μέχρι σήμερα των yardangs, των πλανητικών σχηματισμών που εκτείνονται για περίπου 10 μίλια στις βορειοδυτικές περιοχές του όρους Sharp.

Το Curiosity σκαρφαλώνει σε αυτό το βουνό του Άρη ύψους 3 μιλίων από το 2014, φτάνοντας κυρίως τα 0.6 μίλια σε υψόμετρο - το μεγαλύτερο που έχει ανέβει ποτέ στον Άρη.

Καθώς πλησιάζει, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το ρομπότ εξερεύνησης μπορεί να ρίξει λίγο φως στο στρώμα Yardang, το οποίο έχει μπερδέψει εδώ και καιρό τους ερευνητές.

Παρά το γεγονός ότι σχηματίστηκε πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια - περίπου την ίδια εποχή με το βουνό στο οποίο βρίσκεται - αυτή η ιζηματογενής πατίνα «δεν φαίνεται να είναι μέρος της συνεχούς στοίβας στρωμάτων που αποτελούν το στρώμα του όρους Sharp», παρατήρησε ο επιστήμονας.

«Προστέθηκε λίγο αργότερα», εξήγησε ο Βασαβάντα. «Είναι πάνω από αυτό που οι γεωλόγοι αποκαλούν ασυμφωνία: ένα κενό στον χρόνο όπου τα προηγούμενα στρώματα διαβρώθηκαν πριν εναποτεθούν νέα στρώματα στην κορυφή».

Ο επιστήμονας υποψιάζεται ότι ο φλοιός αποτελείται αρχικά από ιζήματα που μεταφέρθηκαν εκεί από τον άνεμο, ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Όταν αυτή η σκόνη σκλήρυνε σε βράχο, «αιώνες ανέμου χάραξαν το στρώμα βράχου σε κορυφογραμμές που ονομάζονται yardangs», είπε ο Βασαβάντα.

Το Curiosity προβλέπεται να φτάσει στα yardangs κάποια στιγμή το 2027-28, οπότε θα δώσει σαφέστερη εικόνα της προέλευσής του.

Προηγούμενες μελέτες του όρους Sharp αποκάλυψαν ότι κάθε στρώμα αντιστοιχούσε σε διαφορετική γεωλογική περίοδο, παρέχοντας πληροφορίες για τις λίμνες, τα ρυάκια και άλλα υδάτινα σώματα που κάποτε κάλυπταν την επιφάνεια όταν ο Άρης ήταν πιο πλούσιος και θερμότερος από τον έρημο βράχο που είναι σήμερα.