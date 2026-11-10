Κρακοβία: Ο δράστης έψαχνε πληροφορίες για τον Άντερς Μπράιβικ πριν το μακελειό

Στο δωμάτιο του Μιχάλ Οξίνσκι βρέθηκε η σημαία του Γκάντσντεν, η οποία πλέον συνδέεται με ακροδεξιές οργανώσεις 

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Κρακοβία: Ο δράστης έψαχνε πληροφορίες για τον Άντερς Μπράιβικ πριν το μακελειό

Πηγή: X

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μιχάλ Οξίνσκι είχε επηρεαστεί από ακροδεξιές ιδεολογίες και είχε αναζητήσει πληροφορίες για τον δολοφόνο Άντερς Μπράιβικ πριν το μακελειό στην Κρακοβία.
  • Στο δωμάτιο του δράστη βρέθηκε η σημαία του Γκάντσντεν, σύμβολο που σχετίζεται με ακροδεξιές οργανώσεις.
  • Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Πολωνία για τα κίνητρα του δράστη.
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Ολοένα και περισσότερα στοιχεία που συνδέουν τον Μιχάλ Οξίνσκι με την Ακροδεξιά έρχονται στο φως, στα πλαίσια των ερευνών για το μακελειό στην Κρακοβία, όπου ο 24χρονος σκότωσε εν ψυχρώ 6 άτομα ηλικίας από 32 έως 61 ετών, αφού δολοφόνησε τους γονείς και την αδελφή του.

Μιλώντας την Τρίτη (10/11) στο Radio Krakow, ο Πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ δήλωσε ότι υπάρχει «πολύ ισχυρή ένδειξη ακροδεξιού εξτρεμισμού» πίσω από τις πράξεις του Οξίνσκι.

«Είναι σαφές ότι είχε επισκεφθεί ιστότοπους που αφορούσαν τον Άντερς Μπράιβικ», ανέφερε ο Ζούρεκ.

Ο Άντερς Μπράιβικ και τα ακροδεξιά σύμβολα

Υπενθυμίζεται πως ο Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, ο οποίος ήταν αντιμουσουλμάνος και νεοναζί, δολοφόνησε τον Ιούλιο του 2011 οκτώ ανθρώπους παγιδεύοντας ένα αυτοκίνητο στο Όσλο.

Στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε 69 άτομα, στην πλειονότητά τους εφήβους, σε κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ούτεγια.

Ο Ζούρεκ πρόσθεσε ότι μια κίτρινη σημαία με ένα φίδι και τη φράση «Don't tread on me» (Μην με πατάς), γνωστή ως σημαία του Γκάντσντεν (Gadsden flag), βρέθηκε στο δωμάτιο του Οξίνσκι.

Η εν λόγω σημαία, ήταν κάποτε σύμβολο της Αμερικανικής Επανάστασης, ωστόσο στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται από ακροδεξιές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε, επίσης, ότι στον χώρο εργασίας του Μιχάλ Οξίνσκι εντοπίστηκαν σύμβολα, τα οποία «ενδέχεται να δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση της έρευνας» - αναφερόμενος στις ακροδεξιές πεποιθήσεις του δράστη.

Ο Μιχάλ Οξίνσκι, προτού δολοφονήσει εν ψυχρώ τα 6 θύματα του μακελειού στην Κρακοβία, σκότωσε τους γονείς και την αδελφή του, ενώ κοιμόντουσαν.

Ο 24χρονος συνελήφθη έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά και μετέπειτα υπέκυψε στα τραύματά του.

Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα κίνητρα του δράστη

Τα κίνητρα του Μιχάλ Οξίνσκι αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Πολωνία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μαρτσίν Κιερβίνσκι δήλωσε, μόλις λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία.

Αντιδρώντας στη δήλωση αυτή, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, χαρακτήρισε «ψέμα» τους ισχυρισμούς του υπουργού.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του PiS Μίχαλ Βόιτσικ δήλωσε στο Reuters εξοργισμένος από τα σχόλια του Ζούρεκ.

«Κατά τη γνώμη μου, εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης ενεργούν ανέντιμα απέναντι στη διεθνή κοινότητα», είπε στο ειδησεογραφικό μέσο.

Ο Κιερβίνσκι, ωστόσο, δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν αναιρεί τίποτα από όσα είχε πει, αλλά αναμένει να δει τα ευρήματα των ερευνητών.

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