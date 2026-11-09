Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε εννιά ανθρώπους

Snapshot Ο 24χρονος Μιχάλ Οξίνσκι, δράστης του μακελειού στην Κρακοβία που σκότωσε εννιά ανθρώπους, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Ο δράστης δεν είχε στρατιωτική σχέση, διέθετε άδεια οπλοκατοχής και ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης μαζί με τον πατέρα του.

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, με τραυματισμούς αστυνομικών και ζημιές σε τραμ και άλογα, τα οποία όμως ανάρρωσαν.

Η πόλη της Κρακοβίας κηρύχθηκε σε περίοδο πένθους έως τις 11 Νοεμβρίου, ενώ γειτονικές χώρες και η Ελλάδα εξέφρασαν συλλυπητήρια και αλληλεγγύη. Snapshot powered by AI

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 24χρονος Μιχάλ Οξίνσκι, ο δράστης του μακελειού που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρακοβία, ο οποίος άνοιξε πυρ και σκότωσε εν ψυχρώ έξι άτομα ηλικίας από 32 έως 61 ετών. Νωρίτερα, μάλιστα, είχε σκοτώσει πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή του.

Την είδηση του θανάτου του 24χρονου ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές. Τον Οξίνσκι είχαν καταφέρει να πυροβολήσουν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αν και τραυματίστηκαν από πυρά του, κατάφεραν να «απαντήσουν» και να τον ακινητοποιήσουν.

Ο ένας αστυνομικός, μάλιστα, έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

«Ένας ήσυχος νεαρός που δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πολωνικού Τύπου, ο 24χρονος Μικάλ Οξίνσκι καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας.

Γείτονες που μίλησαν σε τοπικά μέσα παρουσίασαν τον 24χρονο ως έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν, μάλιστα, ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια βίαιη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια ειδεχθής επίθεση.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το πολιτικό υπόβαθρο του δράστη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο 24χρονος είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων», ο οποίος έχει «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».

«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων. «Ο δράστης δεν ήταν και δεν είναι στρατιώτης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το στρατό», τόνισε ο Κοσινιάκ-Καμίς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία, και εάν τα όπλα που χρησιμοποίησε ανήκαν στον πατέρα του.

Να σημειωθεί ότι ο 24χρονος δεν ήταν γνώριμος των αρχών. Μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα έγιναν γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο, όταν ο 24χρονος, οδηγώντας ένα όχημα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

«Ο δράστης ήταν ντυμένος με πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό και χρησιμοποίησε στρατιωτικά όπλα», δήλωσε η υπαρχηγός της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Τσίσλο, μιλώντας στο πολωνικό τηλεοπτικό κανάλι TVN24.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησε απόλυτο χάος: Τουρίστες και ντόπιοι έτρεχαν πανικόβλητοι, καθώς ο ήχος των πυροβολισμών αντηχούσε στους δρόμους.

Μία από τις σφαίρες του δράστη χτύπησε ένα τραμ, με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο του οδηγού, χωρίς όμως να σημειωθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ο δράστης πυροβόλησε επίσης δύο άλογα που έσερναν άμαξες στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων OTOZ Animals. Και τα δύο άλογα είναι καλά στην υγεία τους, έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και μεταφέρθηκαν μακριά από την περιοχή, ανέφερε η οργάνωση.

Ο 24χρονος συνελήφθη έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές το κίνητρό του.

Περίοδος πένθους έως τις 11 Νοεμβρίου

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που - όπως έγραψε - ήταν άμεση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κρακοβία, ενώ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Κρακοβίας, Λούκας Γκιμπάλα, κήρυξε περίοδο πένθους στην πόλη έως τις 11 Νοεμβρίου.

Γειτονικές χώρες της Πολωνίας εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στους πολίτες της Πολωνίας, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουκρανία.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο «Χ». «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία είναι γεμάτη με καφετέριες και μπαρ, είναι μια πολυσύχναστη περιοχή που είναι δημοφιλής τόσο στους τουρίστες όσο και στους ντόπιους.

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