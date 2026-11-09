Μακελειό στην Κρακοβία: «Γονείς έκρυβαν τα μάτια των παιδιών τους με παλτά για να μη δουν τα αίματα»

Snapshot Ένοπλος 24χρονος στην Κρακοβία σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε 15 σε επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό ιστορικό κέντρο της πόλης.

Στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του, με τραύματα από πυροβολισμούς, και επτά όπλα, ενώ εξετάζεται η σύνδεση του με τις δολοφονίες αυτών.

Ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, δύο από τους οποίους επίσης τραυματίστηκαν.

Η εισαγγελία διερευνά την υπόθεση ως τρομοκρατική επίθεση, με τον δράστη να φέρεται να έχει ακροδεξιές, ριζοσπαστικές ιδεολογίες.

Η Πολωνία κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος και πολίτες τιμούν τα θύματα αφήνοντας λουλούδια και κεριά στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη παραμένει η Πολωνία μετά το μακελειό του Σαββάτου (7/11) στην Κρακοβία, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. Η επίθεση, που σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, προκάλεσε πανικό σε κατοίκους και τουρίστες, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν τρεις ακόμη νεκρούς στο σπίτι του δράστη.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο ήταν και ένας Έλληνας επισκέπτης, ο οποίος περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha τις δραματικές στιγμές που έζησε, καθώς ο ένοπλος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στους δρόμους της πόλης, πυροβολώντας αδιακρίτως.

«Αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ είναι η πορεία που διέγραψε το αμάξι και άρχισε να πυροβολεί τον κόσμο. Δυστυχώς, ο κόσμος που πυροβολούσε σκοτώθηκε σχεδόν ακαριαία», ανέφερε, δείχνοντας τη διαδρομή του δράστη.

Ο ίδιος θυμάται τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν τους πρώτους πυροβολισμούς, όταν ο κόσμος έτρεχε να προστατευτεί, χωρίς να γνωρίζει από πού ερχόταν ο κίνδυνος.

«Ακούσαμε τους πυροβολισμούς, τρέξαμε να κρυφτούμε κάτω σε ένα υπόγειο. Ήταν ώρα αιχμής, ο κόσμος κυκλοφορούσε με τα παιδιά του», είπε, περιγράφοντας γονείς που έβαζαν τα παλτά τους μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, για να μη δουν τους αιμόφυρτους ανθρώπους στον δρόμο.

«Είδαμε κοπέλες να έχουν ακινητοποιηθεί και να κλαίνε, να μην μπορούν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω», συνέχισε.

Ο Έλληνας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε και τη σύγχυση που επικράτησε κατά την αστυνομική επέμβαση. Όπως είπε, πολίτες προσπαθούσαν να δώσουν πρώτες βοήθειες τόσο σε τραυματισμένους αστυνομικούς όσο και στον ίδιο τον δράστη, καθώς δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές της καταδίωξης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ένα λευκό αυτοκίνητο βρέθηκε μπροστά στο μαύρο όχημα του ενόπλου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να ακινητοποιηθεί ο δράστης.

«Εκεί ήμασταν, ακριβώς εκεί. Μόλις σταμάτησε ο δράστης, βγήκε έξω από το αυτοκίνητο και άρχισε να ανταλλάσσει πυρά με τους αστυνομικούς», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, ένας από τους αστυνομικούς κατάφερε να εξουδετερώσει τον ένοπλο, παρότι είχε τραυματιστεί. Ο ίδιος είδε και τον οδηγό του λευκού αυτοκινήτου αιμόφυρτο, με τραύμα στην περιοχή του ώμου.

Τρεις νεκροί στο σπίτι του δράστη – Τι εξετάζουν οι αρχές

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 του Σαββάτου, όταν ένας 24χρονος Πολωνός, ντυμένος με στρατιωτικού τύπου ρούχα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, εισήλθε με αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άρχισε να πυροβολεί περαστικούς. Στη συνέχεια κινήθηκε στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, προτού ακινητοποιηθεί έπειτα από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ δύο αστυνομικοί νοσηλεύτηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ακόμη μία τραγωδία, αυτή τη φορά στην οικογενειακή κατοικία του 24χρονου, στο Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσι, περίπου 150 χιλιόμετρα από την Κρακοβία. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρούς τον 53χρονο πατέρα του, την 52χρονη μητέρα του και την 21χρονη αδελφή του.

Και οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκαν επτά πυροβόλα όπλα. Σύμφωνα με την πολωνική εισαγγελία, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συνδέουν τον 24χρονο και με τις δολοφονίες των συγγενών του, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες.

Η εισαγγελία διερευνά το μακλειό στην Κρακοβία ως τρομοκρατική επίθεση. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανέφερε ότι ο ύποπτος διακατεχόταν από ριζοσπαστικές, υπερεθνικιστικές αντιλήψεις και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ακροδεξιές ιδεολογίες. Το ακριβές κίνητρό του, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η Πολωνία κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα, ενώ στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, όπου το Σάββατο εκτυλίχθηκαν οι σκηνές τρόμου, πολίτες αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά στη μνήμη των νεκρών.

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