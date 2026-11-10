Δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν στον ουρανό από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης - Βίντεο

Snapshot Δύο αθλητές του BASE jumping εκτοξεύτηκαν με ταχύτητα 180 χλμ./ώρα από τον μεγαλύτερο καταπέλτη ανθρώπινης εκτόξευσης στον κόσμο, μέσα από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης ύψους 360 μέτρων στη Σλοβενία.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026 στην πόλη Τρμπόβλιε και διήρκεσε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα για να φτάσουν από το μηδέν στα 180 χλμ./ώρα.

Οι αθλητές κατέγραψαν δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες: ατομική εκτόξευση 100,36 μέτρων και ταυτόχρονη εκτόξευση 151,72 μέτρων.

Μετά την εκτόξευση, οι αθλητές βίωσαν στιγμιαία αίσθηση έλλειψης βαρύτητας και ολοκλήρωσαν την πτήση με ελεύθερη πτώση και ασφαλή προσγείωση με αλεξίπτωτα.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με ειδικές κάψουλες και εξοπλισμό ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την τεχνική και φυσική πρόκληση της εκτόξευσης. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα που μοιάζει να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία, όπου δύο αθλητές των extreme sports εκτοξεύτηκαν στον ουρανό μέσα από μια βιομηχανική καμινάδα ύψους 360 μέτρων, χρησιμοποιώντας τον μεγαλύτερο καταπέλτη εκτόξευσης ανθρώπων στον κόσμο.

Ο Ισπανός Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φιζέν, δύο έμπειροι αθλητές του BASE jumping και των πτήσεων με ειδικές στολές wingsuit, πραγματοποίησαν το παράτολμο εγχείρημα στις 5 Νοεμβρίου 2026, στην πόλη Τρμπόβλιε της Σλοβενίας.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε στο εσωτερικό της υψηλότερης βιομηχανικής καμινάδας της Ευρώπης, η οποία έχει ύψος 360 μέτρων και αποτελούσε τμήμα πρώην θερμοηλεκτρικού σταθμού.

Εκεί τοποθετήθηκε ένας ειδικά σχεδιασμένος καταπέλτης μήκους 60 μέτρων, ικανός να επιταχύνει έναν άνθρωπο από πλήρη ακινησία στα 180 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα.

Η εκτόξευση που έκοψε την ανάσα

Οι δύο αθλητές τοποθετήθηκαν σε ειδικές κάψουλες εκτόξευσης, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και αλεξίπτωτα.

Μετά την αντίστροφη μέτρηση, ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε, εκτοξεύοντάς τους κατακόρυφα προς τον ουρανό με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Record du monde : deux sportifs spécialistes du saut en parachute et équipés de wingsuits ont été éjectés de la plus grande catapulte du monde, située dans la plus haute cheminée d’Europe, en Slovénie, passant de 0 à 180km/h en seulement de deux secondes. #JT13H https://t.co/a13sCGJRKF — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2026

Η επιτάχυνση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι αθλητές βρέθηκαν πάνω από το στόμιο της τεράστιας καμινάδας.

Στη συνέχεια συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, μέχρι που έφτασαν στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους και βίωσαν για μια σύντομη στιγμή την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας.

Ακολούθησε η ελεύθερη πτώση, κατά την οποία ανέπτυξαν ξανά υψηλές ταχύτητες, προτού ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειωθούν με ασφάλεια.

«Το πιο έντονο κομμάτι είναι όταν μπαίνεις στον καταπέλτη, γιατί ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί», περιέγραψε ο Ντάνι Ρομάν, εξηγώντας ότι η απότομη εκτόξευση ήταν μια εμπειρία εξαιρετικά μεγάλης έντασης.

Δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες

Το εγχείρημα δεν πραγματοποιήθηκε μόνο για το εντυπωσιακό θέαμα, αλλά είχε ως στόχο την κατάρριψη δύο παγκόσμιων ρεκόρ:

1ο ρεκόρ – Ατομική εκτόξευση 100,36 μ.

Επιπλέον ύψος που κέρδισε ο Ντάνι Ρομάν μετά την έξοδό του από τον καταπέλτη.

2ο ρεκόρ – Ταυτόχρονη εκτόξευση 151,72 μ.

Συνολικό ύψος ανόδου που πέτυχαν οι δύο αθλητές πάνω από τα σημεία εκτόξευσής τους.

Στη δεύτερη δοκιμασία, ο Ρομάν και ο Φιζέν εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα, κερδίζοντας αντίστοιχα 75,97 και 75,75 μέτρα ύψους.

Τα δύο επιτεύγματα καταγράφηκαν ως παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ύψος που επιτεύχθηκε με ανθρώπινο καταπέλτη, σε ατομική και διπλή εκτόξευση.

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