Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι

Οδηγός του οχήματος ήταν ο Γερμανός οδηγός αγώνων Marc Basseng, ο οποίος ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 496,22χλμ./ώρα, το οποίο είχε καταγράψει ο ίδιος, και πάλι με το U9 Xtreme τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg στη Γερμανία

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ιστορία έγραψε η κινέζικη εταιρεία αυτοκινήτων BYD, η οποία με το ηλεκτρικό μοντέλο της, το Yangwang U9 Xtreme, ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία των αυτοκινήτων παραγωγής το φράγμα των 500 χλμ/ώρα.

Το εντυπωσιακό όχημα έφτασε τα 503,17χλμ./ώρα, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο.

Το ρεκόρ σημειώθηκε στις 1 Νοεμβρίου, σε ένα κλειστό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, στην περιοχή Άλ Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι.

Οδηγός του οχήματος ήταν ο Γερμανός οδηγός αγώνων Marc Basseng, ο οποίος ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 496,22χλμ./ώρα, το οποίο είχε καταγράψει ο ίδιος, και πάλι με το U9 Xtreme τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg στη Γερμανία.

Δείτε βίντεο:

Το Yangwang U9 Xtreme διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, με τη συνδυαστική του ισχύ να ξεπερνά τους 3.000 ίππους.

Σύμφωνα με την BYD, κάθε ηλεκτροκινητήρας μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 στροφές ανά λεπτό (RPM). Το σύστημα υποστηρίζεται από ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200 Volt και ειδική μπαταρία Blade τεχνολογίας LFP, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις ισχύος.

Παρά την ονομασία του, το Yangwang U9 Xtreme δεν θα αποτελέσει ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστούν μόλις 30 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με την τιμή του να ξεπερνά τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Yangwang U9 Xtreme
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