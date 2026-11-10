Βρετανία: Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Snapshot Πολλές γυναίκες κατηγορούν τον Ντέιβιντ Γουάλιαμς για σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με έρευνα του Guardian και ITV.

Ο εκπρόσωπός του διέκοψε τη συνεργασία και το BBC απέσυρε παραγωγές του, συμπεριλαμβανομένης της σειράς «Little Britain».

Ο Γουάλιαμς αρνείται παράνομη συμπεριφορά και το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για μη δημοσιοποίηση του ονόματός του.

Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά από το 2003, με ορισμένες γυναίκες να υποστηρίζουν ότι ήταν ανήλικες κατά την έναρξη επαφών μαζί του.

Η υπεράσπιση του συγγραφέα ανέφερε σοβαρά ψυχικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων απόπειρων αυτοκτονίας και νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του Βρετανού κωμικού και δημοφιλούς συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς διατυπώνουν πολλές γυναίκες, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα του Guardian και του τηλεοπτικού δικτύου ITV, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές επαγγελματικές συνέπειες για τον 55χρονο δημιουργό. Ο λογοτεχνικός του εκπρόσωπος ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους, ενώ το BBC γνωστοποίησε ότι θα αποσύρει από τις πλατφόρμες του ορισμένες παραγωγές που συνδέονται με τον συγγραφέα, μεταξύ των οποίων και τη σειρά «Little Britain», η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνωρισιμότητά του.

Ο Γουάλιαμς αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Μάλιστα, επιχείρησε μέσω της δικαστικής οδού να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του ονόματός του στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το σχετικό αίτημά του.

Οι εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια της απόφασης του βρετανικού εκδοτικού οίκου HarperCollins, ο οποίος είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι διακόπτει την έκδοση των βιβλίων του συγγραφέα, έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του εντός της εταιρείας.

Ένας από τους πλέον εμπορικούς συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς συγκαταλέγεται στους πλέον εμπορικούς συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας στη Βρετανία. Έργα του, όπως τα «The Boy in the Dress» και «Mr Stink», έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, ενώ τα βιβλία του έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 60 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Guardian και το ITV News συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 30 διαφορετικές πηγές, οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά του συγγραφέα και περιστατικά που φέρονται να έχουν σημειωθεί από το 2003 και έπειτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετές γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο Γουάλιαμς αξιοποιούσε τη διασημότητα και την επαγγελματική του θέση προκειμένου να προσεγγίζει ερωτικά νεαρές γυναίκες, ορισμένες από τις οποίες ήταν ανήλικες.

Σε δηλώσεις του που επικαλείται ο Guardian, ο ίδιος παραδέχεται ότι επέδειξε «απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις». Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής κακοποίησης, δηλώνοντας: «Δεν είμαι σεξουαλικό αρπακτικό. Δεν έχω παραβεί κανέναν νόμο».

Οι περισσότερες γυναίκες που μίλησαν στους δημοσιογράφους ανέφεραν ότι ήταν ενήλικες κατά τον χρόνο των σχέσεών τους με τον συγγραφέα. Ωστόσο, δύο εξ αυτών υποστήριξαν ότι ο Γουάλιαμς είχε ξεκινήσει επικοινωνία μαζί τους όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Μία από τις γυναίκες, η οποία αναφέρεται με το όνομα Άλεξ, περιγράφει ότι γνώρισε τον συγγραφέα σε εκδήλωση υπογραφής βιβλίων και στη συνέχεια δέχθηκε τηλεφώνημά του. Όπως υποστηρίζει, ακολούθησε μια περίοδος περίπου δύο ετών κατά την οποία επικοινωνούσαν μέσω τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, πριν έρθουν σε σεξουαλική επαφή, όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Το AFP επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη δικηγόρο του Γουάλιαμς, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η υπεράσπισή του επικαλέστηκε σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας, αναφέροντας ότι ο συγγραφέας είχε αποπειραθεί δύο φορές να αυτοκτονήσει και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Με περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιβλία στο ενεργητικό του, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής παιδικής λογοτεχνίας. Πολλά έργα του έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση, ενώ το 2017 τιμήθηκε για τη φιλανθρωπική του δράση.

Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα ήδη από το 2022, όταν προηγούμενη έρευνα του Guardian αποκάλυψε ότι είχαν καταγραφεί σχόλιά του σεξουαλικού περιεχομένου για διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του τηλεοπτικού διαγωνισμού «Britain's Got Talent», στον οποίο συμμετείχε ως κριτής.

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