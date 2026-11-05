Βρετανία: Κόβεται ριάλιτι μετά από καταγγελίες γυναικών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση

Snapshot Τρεις γυναίκες κατήγγειλαν βιασμό ή σεξουαλική παρενόχληση από τους «τηλεοπτικούς» συζύγους τους στο ριάλιτι Married at First Sight UK.

Η παραγωγή κατηγορείται ότι δεν προφύλαξε επαρκώς τους συμμετέχοντες και επέτρεψε την προβολή επεισοδίων παρά τις καταγγελίες. Snapshot powered by AI

Δημοφιλής εκπομπή στη Βρετανία «κόβεται», αφού τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο τηλεοπτικό σόου κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν ή παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά - σε μία υπόθεση που θέτει στον δημόσιο διάλογο το πόσο εκτεθειμένοι είναι πραγματικά οι συμμετέχοντες των ριάλιτι σε περιστατικά κακοποίησης.

Η υπόθεση αφορά την εκπομπή Married at First Sight UK και ήρθε στο φως μετά από έρευνα του προγράμματος Panorama του BBC.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους του ειδησεογραφικού μέσου, τρεις γυναίκες ισχυρίστηκαν πως οι «τηλεοπτικοί» τους σύζυγοι τις βίασαν ή τις παρενόχλησαν σεξουαλικά όσο συμμετείχαν στο ριάλιτι.

Η εκπομπή δεν τις προστάτευσε

Χαρακτηριστικά, μία γυναίκα δήλωσε ότι ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και απείλησε να της επιτεθεί με οξύ.

Μια δεύτερη γυναίκα κατήγγειλε ότι παρόλο που ανέφερε τόσο στο Channel 4 όσο και στην εταιρεία παραγωγής της βρετανικής εκδοχής της εκπομπής, CPL, ότι βιάστηκε από τον τηλεοπτικό της σύζυγο, τα επεισόδιά της προβλήθηκαν κανονικά.

Μια τρίτη γυναίκα, ονόματι η Σόνα Μάντερσον, η μόνη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε, κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της σύζυγο για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Και οι τρεις γυναίκες κατηγόρησαν την παραγωγή της εκπομπής ότι δεν έκανε αρκετά για να τις προστατεύσει.

Νομικοί εκπρόσωποι της CPL, της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής που είναι υπεύθυνη για τη βρετανική εκδοχή της εκπομπής, δήλωσαν προηγουμένως ότι έκαναν ό,τι όφειλαν και μπορούσαν και στις 3 περιπτώσεις.

«Οι διαγωνιζόμενοι στα ριάλιτι αντιμετωπίζονται συχνά ως εμπόρευμα… Όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή και τη ρύθμιση της ριάλιτι τηλεόρασης πρέπει τώρα να μάθουν (από τα λάθη τους) και να αναλάβουν δράση», ανέφερε η βουλεύτρια και πρόεδρος της επιτροπής πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης της Βουλής των Κοινοτήτων, Ντέιμ Κάρολαϊν Ντινενέιτζ.

Πάνω από 3 εκατ. τηλεθεατές παρακολουθούσαν την εκπομπή

Σε αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τα πρωτόκολλα μέριμνας του ριάλιτι, αναφέρθηκε ότι δεν είχαν εγκατασταθεί κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε όλους τους χώρους των διαμερισμάτων, ούτε είχαν οριστεί «λέξεις ασφαλείας» (safe words) για τις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο – πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει τα αποτρόπαια περιστατικά.

Το Married at First Sight UK διαφημιζόταν τηλεοπτικά ως ένα «τόλμηρο κοινωνικό πείραμα».

Στην εκπομπή, ελεύθεροι άνθρωποι συμφωνούσαν στο να «παντρευτούν» εντελώς άγνωστα σε εκείνους άτομα, τα οποία συναντούσαν για πρώτη φορά στους εικονικούς γάμους τους.

Οι γάμοι αυτοί δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, αλλά οι τηλεθεατές βλέπουν τα ζευγάρια να πηγαίνουν μήνα του μέλιτος, πριν μετακομίσουν μαζί και προσπαθήσουν να διαχειριστούν τις σχέσεις τους.

Οι ζωές τους, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο ριάλιτι, βιντεοσκοπούνται σχεδόν καθημερινά.

Η βρετανική εκδοχή, που προβαλλόταν για 10 σεζόν, είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπομπές του Channel 4, με τα νούμερα τηλεθέασης να ξεπερνούν συχνά τα τρία εκατομμύρια.

Μετά την προβολή του Panorama, η διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Πρίγια Ντόγκρα, αρχικά δεν ζήτησε συγγνώμη, αν και εξέφρασε τη «συμπαράστασή» της προς τις καταγγέλλουσες.

Λιγότερο από 48 ώρες αργότερα, άλλαξε στάση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους «βαθιά λυπημένη» για την αναστάτωση των γυναικών.

Το Channel 4 ξεκίνησε την εξωτερική αξιολόγηση, όλα τα επεισόδια αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα streaming του και ένας βασικός χορηγός αποσύρθηκε. Τελικά, αποφασίστηκε η ακύρωση της εκπομπής.

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