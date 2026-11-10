Η απρόσμενη επιστολή Τραμπ στον Μπάιντεν κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021

Ο Τραμπ απευθυνόταν στον διάδοχό του με ιδιαίτερα θερμά λόγια, εκφράζοντας την εκτίμησή του και ευχόμενος να πετύχει στο έργο του

Μίλτος Τσεκούρας

Η απρόσμενη επιστολή Τραμπ στον Μπάιντεν κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε στον Τζο Μπάιντεν μια επιστολή με θερμά λόγια και ευχές για επιτυχία κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021.
  • Η επιστολή υπογράμμιζε το βάρος της προεδρικής ευθύνης και τις προσδοκίες των Αμερικανών πολιτών από τον νέο πρόεδρο.
  • Το φιλικό ύφος της επιστολής έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια στάση του Τραμπ μετά τις εκλογές του 2020, όπου αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και προκάλεσε ένταση.
  • Ο Μπάιντεν περιγράφει την αντίφαση μεταξύ της προσωπικής επιστολής και της δημόσιας εικόνας του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την επίδρασή του στην δημοκρατία αποσταθεροποιητική.
  • Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τις συμβουλές του Τραμπ και τον κατηγόρησε για προσπάθεια καταστροφής της χώρας.
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Το περιεχόμενο της επιστολής που είχε αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου 2021, κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, αποκαλύπτει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Promise Me, America».

Σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου και αντίγραφο της επιστολής που εξασφάλισε η εφημερίδα The New York Times, ο Τραμπ απευθυνόταν στον διάδοχό του με ιδιαίτερα θερμά λόγια, εκφράζοντας την εκτίμησή του και ευχόμενος να πετύχει στο έργο του.

«Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και παρέλθει, κυβερνώντας απλώς ως Ρεπουμπλικανοί ή Δημοκρατικοί. Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την Ιστορία, αλλά παρασύρθηκαν από την αδιάκοπη ροή της. Αυτό δεν θα συμβεί σε εσένα, γιατί γνωρίζω πόσο αγαπάς τον αμερικανικό λαό», έγραφε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Μπάιντεν είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στην ύπαρξη μιας «πολύ γενναιόδωρης επιστολής» που του είχε αφήσει ο προκάτοχός του, αποφεύγοντας, ωστόσο, να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Η επιστολή, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2021, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το φιλικό της ύφος έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια στάση που είχε κρατήσει ο Τραμπ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Τότε, είχε επανειλημμένα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για νοθεία, ενώ προχώρησε σε νομικές προσφυγές και άσκησε πιέσεις σε συμμάχους του προκειμένου να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής του ήττας.

Η ένταση κορυφώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, την ώρα που το Κογκρέσο συνεδρίαζε για την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν. Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Τραμπ συνέχισε να αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, το 2025, προχώρησε στην απονομή χάριτος σε περισσότερα από 1.000 άτομα που είχαν εμπλακεί στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Το βάρος της προεδρικής ευθύνης

Στην επιστολή του, ο Τραμπ υπογράμμιζε ακόμη το βάρος της προεδρικής ευθύνης και τις προσδοκίες των Αμερικανών πολιτών από τον νέο πρόεδρο.

«Δεν σε συνδέει μόνο το παρελθόν, αλλά κουβαλάς στους ώμους σου τις ελπίδες και τα όνειρα ολόκληρου του έθνους. Το βάρος αυτής της πραγματικότητας δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Είναι η άγκυρα που καθοδηγεί κάθε απόφαση που λαμβάνεις», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, πρόσθετε: «Η δύναμή σου και το βαθύτερο απόθεμα ενέργειάς σου προέρχονται από τη γνώση ότι εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται σε εσένα. Οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους είναι ο λόγος που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, καθώς τόσο πολλοί περιμένουν από εσένα να πετύχεις».

Ο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος την ίδια ημέρα, ωστόσο ο Τραμπ δεν παρέστη στην τελετή παράδοσης της εξουσίας, σπάζοντας την παράδοση που θέλει τους εν ζωή προκατόχους να παρευρίσκονται στην ορκωμοσία του νέου προέδρου. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Τραμπ άσκησε επανειλημμένα έντονη κριτική στον διάδοχό του.

Η αντιφατική εικόνα του Τραμπ

Στο βιβλίο του, ο Μπάιντεν περιγράφει την αντίφαση ανάμεσα στην προσωπική επιστολή και τη δημόσια εικόνα του Τραμπ, γράφοντας πως ήταν «σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ «αποσταθεροποίησε βαθιά τη δημοκρατία».

«Κι όμως, εδώ ήταν, να μου εύχεται καλή επιτυχία με θερμά λόγια, που έμοιαζαν να προέρχονται από έναν παλιό φίλο», σημειώνει ο πρώην πρόεδρος. Το βιβλίο «Promise Me, America» αναμένεται να κυκλοφορήσει την προσεχή Τρίτη.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σχολίασε τις αποκαλύψεις, δηλώνοντας ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τις συμβουλές του Τραμπ.

«Ο Τζο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τα σοφά λόγια του προέδρου. Αντί γι' αυτό, προσπάθησε να καταστρέψει αυτή τη χώρα και να χρησιμοποιήσει ως όπλο το δικαστικό σύστημα εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων», ανέφερε.

Ο Τσουνγκ κατέληξε χαρακτηρίζοντας τον Μπάιντεν «όνειδος» και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση χωρίς εκείνον στην προεδρία.

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