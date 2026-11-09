Η μάχη του Μπάιντεν με τον καρκίνο δυσκολεύει την προώθηση των προεδρικών απομνημονευμάτων του

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025.

Snapshot Ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του προστάτη περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του για την προώθηση των προεδρικών απομνημονευμάτων του.

Οι γιατροί του Μπάιντεν παραμένουν αισιόδοξοι για την ανταπόκριση του στη θεραπεία, αν και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μέρες που είναι πιο δύσκολες.

Τα απομνημονεύματα με τίτλο «Promise Me, America» θα κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου και αφορούν στα χρόνια της προεδρίας του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Ο Μπάιντεν τονίζει στο βιβλίο του την πίστη του στον αμερικανικό λαό και τη δημοκρατία ως θεμέλια της χώρας.

Η θεραπεία του καρκίνου στο στάδιο τέσσερα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, με τον γιο του να χαρακτηρίζει την κατάσταση του πατέρα του εξουθενωτική. Snapshot powered by AI

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε την Κυριακή ότι η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, τον αναγκάζει να περιορίσει τις εμφανίσεις του, για την προώθηση των επικείμενων προεδρικών απομνημονευμάτων του.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου του πέρυσι, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, έγραψε στο X ότι οι γιατροί του «συνεχίζουν να είναι αισιόδοξοι» για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη θεραπεία, αλλά παραδέχτηκε ότι «ορισμένες μέρες είναι καλύτερες από άλλες».

«Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, μου διαγνώστηκε καρκίνος, μια ασθένεια που γνωρίζουν πολύ καλά εκατομμύρια Αμερικανοί και οι οικογένειές τους», έγραψε ο 83χρονος Μπάιντεν.

«Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Αυτό δεν με έχει εμποδίσει. Ωστόσο, μερικές φορές με καθυστερεί. Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες θα ήθελα. Ωστόσο, ελπίζω ότι τα λόγια στις σελίδες θα μιλήσουν από μόνα τους.»

Τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Promise Me, America», αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου.

«Αφορά στα χρόνια της προεδρίας μου. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα. Αφορά το ποιοι είμαστε ως έθνος», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Αυτό που πρεσβεύουμε. Και ο ρόλος της Αμερικής στον κόσμο. Πάνω απ’ όλα, αφορά την πίστη μου στον αμερικανικό λαό και στο μεγάλο αμερικανικό πείραμα της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας».

Τον περασμένο μήνα, ο 46ος Πρόεδρος δημοσίευσε ένα «προσωπικό» μήνυμα σχετικά με την υγεία του, με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Προστάτη, προτρέποντας τους άνδρες να επισκεφθούν τους γιατρούς τους για έγκαιρη διάγνωση.

Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τη θεραπεία του για τον καρκίνο στο στάδιο τέσσερα τον Οκτώβριο του 2025 με τον γιο του Χάντερ να περιγράφει την κατάσταση του πατέρα του ως «πολύ εξουθενωτική».

Τα απομνημονεύματα του Μπάιντεν κυκλοφορούν μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, «A View from the East Wing», τον Ιούνιο.

Διαβάστε επίσης