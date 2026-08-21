Νέες αποκαλύψεις της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό ντιμπέιτ το 2024

Στο βιβλίο της, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε γράψει ότι φοβήθηκε ότι ο σύζυγός της είχε υποστεί εγκεφαλικό, πριν τη διαβεβαιώσουν οι γιατροί ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο - Τώρα δεν αποκλείει να τον είχαν ναρκώσει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νέες αποκαλύψεις της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό ντιμπέιτ το 2024
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τηλεμαχία του 2024 μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται καταστροφική για τον Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε υπέρ της Καμάλα Χάρις, που ηττήθηκε.
  • Η Τζιλ Μπάιντεν εξέφρασε φόβους ότι ο σύζυγός της είχε υποστεί εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο χορήγησης ναρκωτικών.
  • Η δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων της Τζιλ Μπάιντεν έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς το θέμα θεωρείται ευαίσθητο και αμφισβητείται η σκοπιμότητα της δημόσιας επανάληψής του.
  • Ειδικοί πολιτικής σημειώνουν ότι η αναφορά στο παρελθόν και η περιοδεία προώθησης των απομνημονευμάτων δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους ψηφοφόρους στις επερχόμενες εκλογές.
  • Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να κυκλοφορήσει το δικό του βιβλίο για την προεδρία του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
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Η τηλεμαχία Τζο Μπάιντεν - Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ήταν καταστροφική για τον τότε Δημοκρατικό προεδρικό υποψήφιο, ο οποίος διεκδικούσε τη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση παραχωρώντας τη θέση του στην Καμάλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε.

Η Τζιλ Μπάιντεν, αναφερόμενη στο βιβλίο της, «View from the East Wing», στα γεγονότα εκείνης της βραδιάς, είχε αποκαλύψει ότι φοβήθηκε ότι ο σύζυγός της είχε υποστεί εγκεφαλικό, καθώς η εικόνα που εμφάνιζε δεν θυμιζε σε τίποτα τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τώρα σε ένα podcast, Τζέιμι Κερν Λίμα, δεν αποκλείει να χορηγήθηκαν στον Τζο Μπάιντεν ναρκωτικά.

Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε τι της έλεγε το ένστικτό της ότι συνέβη, και η Μπάιντεν είπε ότι δεν ήξερε. «Θέλω να πω, υπάρχουν κάθε είδους θεωρίες — ξέρεις, είχε ταξιδέψει», είπε. «Ξέρω ότι ήταν κουρασμένος, δεν ένιωθε καλά εκείνη την ημέρα, όταν τον είδα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο που θα μπορούσα να επισημάνω.

«Και εγώ ήμουν στο δρόμο για δύο εβδομάδες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε, δεν ήμουν μαζί του. Δεν τον είχα δει τις προηγούμενες ημέρες, ούτε τις προηγούμενες εβδομάδες. Τον είδα ίσως μία ώρα πριν».

Η Λίμα ρώτησε: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος να είχε, Θεός φυλάξοι, βάλει κάτι στο ποτό του ή κάτι τέτοιο;» «Ποιος ξέρει; Ποιος ξέρει;», απάντησε η Μπάιντεν.

Το γραφείο του πρώην προέδρου δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Fox News Digital για σχόλιο.

Οι Δημοκρατικοί και άλλοι έχουν αντιδράσει στην περιοδεία προώθησης του βιβλίου της Τζιλ και στην επανάληψη του θέματος του 2024, ένα ευαίσθητο σημείο για το κόμμα, αφού η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις τελικά ηττήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Άντριου Μπέιτς, πρώην εκπρόσωπος του Μπάιντεν, είπε για το βιβλίο της Τζιλ Μπάιντεν: «Δεν βλέπω γιατί αυτή η οδυνηρή συζήτηση για το κόμμα έπρεπε να ξανανοιχτεί δημόσια αυτή τη στιγμή».

Η πρώην πρώτη κυρία απάντησε στον Μπέιτς: «Θέλω να πω στον Άντριου: Τηλεφώνησέ μου και πες το μου κατά πρόσωπο, φίλε».

Ο Ματ Ντάλεκ, καθηγητής πολιτικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Fox News Digital ότι, ενώ η περιοδεία για την προώθηση των απομνημονευμάτων και η επανάληψη των συζητήσεων για το 2024 πιθανότατα δεν θα έχουν σημασία για τους ψηφοφόρους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών ή του 2028, τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος θεωρούν ότι οι Μπάιντεν επικεντρώνονται στο παρελθόν.

«Οι Δημοκρατικοί φαίνεται να αισθάνονται ότι επικεντρώνονται στο παρελθόν, επικεντρώνονται στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία», είπε ο Ντάλεκ. «Επικεντρώνονται στην αντίληψη της αποτυχίας του Μπάιντεν και στη μη δημοτικότητά του κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

«Πιστεύω ότι η περιοδεία για την προώθηση των απομνημονευμάτων, οι διάφορες εμφανίσεις — είτε πρόκειται για την Τζιλ Μπάιντεν είτε για τον Χάντερ Μπάιντεν — δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει, όπως γνωρίζετε, μεγάλη αγάπη για τον Τζο Μπάιντεν, για τους Μπάιντεν, στο Δημοκρατικό Κόμμα. Υπάρχει επίσης, νομίζω, μια ορισμένη πίκρα που συνδέεται με την ανάμνηση της προεδρίας Μπάιντεν και ειδικά με τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια», δήλωσε στο Fox News Digital.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να κυκλοφορήσει το δικό του βιβλίο, στο οποίο θα περιγράφει την προεδρία του, τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

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