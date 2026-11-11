Ιράν: αποκάλυψε νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» – Ευθείες απειλές σε ΗΠΑ

Snapshot Το Ιράν αποκάλυψε μια νέα υπόγεια βάση πυραύλων με βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, συνοδευόμενη από ευθείες απειλές κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν την ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και προανήγγειλαν νέες στρατιωτικές εκπλήξεις σε περίπτωση πολέμου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν δύο τάνκερ που προσπάθησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ για επίθεση, αφήνοντάς τα να φλέγονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει στρατιωτικά τελειώσει, ενώ τόνισε την πιθανή διατήρηση του status quo και απέκλεισε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο άμεσο μέλλον.

Το Κατάρ λειτουργεί ως μεσολαβητής στη διπλωματική κρίση, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Χθες το βράδυ, το Ιράν τράβηξε το πέπλο μυστηρίου από μια ακόμη ολοκαίνουργια, υπόγεια «πόλη πυραύλων», εξαπολύοντας ταυτόχρονα ευθείες απειλές κατά των αμερικανικών δυνάμεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ανοιχτά πως εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της, οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή –και όχι μόνο– θα βρεθούν στο στόχαστρο.

Συγκεκριμένα, τα ιρανικά μέσα έδωσαν χθες στη δημοσιότητα ένα εξάλεπτο βίντεο από τη μυστική, υπόγεια βάση της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Στα πλάνα, εκατοντάδες στρατιώτες με καλυμμένα πρόσωπα χαιρετούν στρατιωτικά τον ταξίαρχο Σέγιεντ Ματζίντ Μουσαβί και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί, οι οποίοι επιθεωρούν τις τεράστιες στοές επιβαίνοντας σε στρατιωτικό τζιπ.

Εκεί κρύβεται η αιχμή του δόρατος του ιρανικού οπλοστασίου: Νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ, μεταξύ των οποίων ο υπερηχητικός πύραυλος Fattah και ο μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr. Η εικόνα, ωστόσο, που προκαλεί ανατριχίλα είναι το σύνθημα που είχε γραφτεί στα περσικά πάνω σε έναν από τους πυραύλους: «Θα καταστραφείτε» (You will be made wretched).

Πολλά από τα όπλα είχαν θολωθεί σκόπιμα για να κρατηθούν μυστικά τα χαρακτηριστικά τους. Στους τοίχους της βάσης δέσποζαν τα πορτρέτα του Χασάν Τεχρανί Μογκαντάμ, του θεωρούμενου ως «πατέρα» του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, καθώς και του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Εμείς θα αποφασίσουμε τη γεωγραφία του πολέμου»

Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων χθες το βράδυ δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνειών. Ο ταξίαρχος Μουσαβί δήλωσε πως η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή, προειδοποιώντας: «Αν χρειαστεί, θα φέρουμε όλες τις ικανότητές τους στην περιοχή και πέραν αυτής κάτω από τα πυρά μας. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στον εχθρό παρά μόνο την ήττα». Ο υποστράτηγος Αμπντολαχί προανήγγειλε, μάλιστα, νέες «εκπλήξεις» που θα αποκαλυφθούν η μία μετά την άλλη σε έναν μελλοντικό πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τόνισε πως «ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει ήδη καταστρέψει την αμερικανική κυβέρνηση», καλώντας την Ουάσινγκτον να σταματήσει τα fake news και να «παραδοθεί στους επτά όρους που έχει θέσει επανειλημμένα το Ιράν».

Ακόμα πιο σκληρός εμφανίστηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «δουλεύει υπερωρίες για να σύρει τις ΗΠΑ σε έναν ατέρμονο πόλεμο», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: «Αν κάνουν μια λάθος κίνηση, το Ιράν δεν θα διστάσει να αμυνθεί γρήγορα και πέρα από κάθε φαντασία. Αυτή τη φορά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν τη γεωγραφία του πολέμου».

Φλέγονται τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Την ώρα που οι απειλές εκτοξεύονταν εκατέρωθεν, οι Φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν χτυπήματα σε δύο τάνκερ που φέρεται να επιχείρησαν να περάσουν από μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη κρατά κλειστά.

Σύμφωνα με τους Ιρανούς, το ένα υπερδεξαμενόπλοιο χτύπησε σε νάρκη, ενώ το δεύτερο, που φέρεται να προσπάθησε να περάσει υπό την προστασία αμερικανικών μαχητικών, υπέστη σοβαρές ζημιές. Και τα δύο σκάφη αφέθηκαν να φλέγονται.

Τραμπ: «Το Ιράν έχει στρατιωτικά τελειώσει»

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε χθες καθησυχαστικός από τον Λευκό Οίκο. Μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, δήλωσε ξεκάθαρα στους δημοσιογράφους πως «το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει στρατιωτικά». Πρόσθεσε ότι υπάρχει «θετική δυναμική» για τον τερματισμό της σύγκρουσης και πως διατηρείται το status quo, ενώ τόνισε ότι νέα αμερικανικά χτυπήματα είναι «εξαιρετικά απίθανα», αν και οι ΗΠΑ παραμένουν «οπλισμένες και έτοιμες» (locked and loaded).

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε από το Παρίσι ότι η οικονομική πίεση γονατίζει την Τεχεράνη. «Χρειάζονται χρήματα για το πυρηνικό τους πρόγραμμα και για να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία», ανέφερε, φωτογραφίζοντας τη στήριξη σε Χαμάς, Χεζμπολάχ και σιιτικές πολιτοφυλακές. Στην πραγματικότητα, ο οικονομικός αποκλεισμός έχει τσακίσει τον ιρανικό λαό, με τον πληθωρισμό να καλπάζει και τους πολίτες να τρέχουν από φαρμακείο σε φαρμακείο ψάχνοντας απεγνωσμένα ακόμα και για ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο για τα παιδιά τους.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Κατάρ συνεχίζει να λειτουργεί ως μεσολαβητής. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Ιμπραχίμ μπιν Σουλτάν Αλ Χασμί, τόνισε πως οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα με «θετικές αντιδράσεις» και από τις δύο πλευρές. Προειδοποίησε, ωστόσο, με νόημα πως ο ερχομός του χειμώνα και το κλειστό Ορμούζ «διπλασιάζουν το κόστος της κρίσης».