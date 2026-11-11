Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι «εποικοδομητικές» και εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία τους.

Ζήτησε ενεργότερη και άμεση συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με απόφαση εντός Νοεμβρίου για την εκπροσώπησή της.

Στις συνομιλίες συζητήθηκε η πιθανότητα μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, με αριθμούς έως 1.500 προς 1.500.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη φιλοξενία των συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Αισιόδοξος για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενος στα μηνύματα που του μετέφεραν οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επέμεινε, παράλληλα, στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η εκπροσώπησή της πρέπει να αποφασιστεί άμεσα. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Στο τραπέζι ανταλλαγή έως 3.000 αιχμαλώτων

Αναφερόμενος στις συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

«Θα ήθελα να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή 1.000 προς 1.000, ακόμη και 1.500 προς 1.500. Μια ανταλλαγή μεγάλης κλίμακας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει υπό συζήτηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εποικοδομητική και αρκετά ουσιαστική» την πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και πιθανά μέτρα αποκλιμάκωσης.

Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε αρχικά με Ευρωπαίους και Αμερικανούς εκπροσώπους, προτού ακολουθήσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν και στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα σύγκρουση στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά εργαλεία που θα εμποδίσουν την επανάληψη του πολέμου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έδωσε σαφείς οδηγίες στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τη συνέχιση των συνομιλιών την Τετάρτη (11/11).

«Το σημαντικότερο είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», κατέληξε, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση των διαπραγματεύσεων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη φιλοξενία τους.

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