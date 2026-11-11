Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ικανοποίηση για τα μηνύματα των Αμερικανών απεσταλμένων εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, ζητώντας ενεργότερη συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι «εποικοδομητικές» και εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία τους.
  • Ζήτησε ενεργότερη και άμεση συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με απόφαση εντός Νοεμβρίου για την εκπροσώπησή της.
  • Στις συνομιλίες συζητήθηκε η πιθανότητα μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, με αριθμούς έως 1.500 προς 1.500.
  • Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του πολέμου.
  • Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη φιλοξενία των συνομιλιών.
Snapshot powered by AI

Αισιόδοξος για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενος στα μηνύματα που του μετέφεραν οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επέμεινε, παράλληλα, στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η εκπροσώπησή της πρέπει να αποφασιστεί άμεσα. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Στο τραπέζι ανταλλαγή έως 3.000 αιχμαλώτων

Αναφερόμενος στις συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

«Θα ήθελα να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή 1.000 προς 1.000, ακόμη και 1.500 προς 1.500. Μια ανταλλαγή μεγάλης κλίμακας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει υπό συζήτηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εποικοδομητική και αρκετά ουσιαστική» την πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και πιθανά μέτρα αποκλιμάκωσης.

Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε αρχικά με Ευρωπαίους και Αμερικανούς εκπροσώπους, προτού ακολουθήσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν και στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα σύγκρουση στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά εργαλεία που θα εμποδίσουν την επανάληψη του πολέμου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έδωσε σαφείς οδηγίες στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τη συνέχιση των συνομιλιών την Τετάρτη (11/11).

«Το σημαντικότερο είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», κατέληξε, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση των διαπραγματεύσεων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη φιλοξενία τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη – Αυτός είναι ο λόγος

03:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι – Στο επίκεντρο αιχμάλωτοι και εγγυήσεις ασφαλείας

02:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την παραπομπή Χέγκσεθ – «Απέτυχαν παταγωδώς οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

01:22NEWSBOMB

ΗΠΑ: Αποκαλύφθηκε σχέδιο επίθεσης σε βρετανική αεροπορική βάση – Οι διασυνδέσεις με το Ιράν

00:56ΕΘΝΙΚΑ

Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκική αναγγελία για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες για τους τρεις δείκτες – Ο πληθωρισμός αναζωπυρώνει τους φόβους για τα επιτόκια

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

23:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μεγάλα projects που έρχονται στην Κρήτη – Τουριστικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν στον ουρανό από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή μεταναστών

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Σε κλίμα κατάνυξης το Ηράκλειο τιμά τον προστάτη του - Πλήθος πιστών στον ιστορικό ναό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 16χρονος με ποδήλατο έπεσε πάνω σε μηχανή– Διακομίσθηκε στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

00:56ΕΘΝΙΚΑ

Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκική αναγγελία για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Τηγάνης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr: Γιατί λιγοστεύουν τα ξύλινα κιόσκια στην Αθήνα

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

21:21LIFESTYLE

Ντάστιν Χόφμαν: «Κατέληξα στο ταμείο ανεργίας» - Η ταινία που του έφερε δόξα, αλλά όχι χρήματα

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Εθνική ημέρα πένθους η Τετάρτη μετά το θανατηφόρο τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ