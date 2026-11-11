Ιρανές πρόθυμες να θυσιαστούν: Άνοιξε το πρώτο Κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης για γυναίκες

Snapshot Το Ιράν άνοιξε το πρώτο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης αποκλειστικά για γυναίκες στην πλατεία Azadi της Τεχεράνης.

Το κέντρο εκπαιδεύει γυναίκες εθελόντριες για την υπεράσπιση της χώρας σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ.

Η εκστρατεία «Θυσία για το Ιράν» έχει κινητοποιήσει πάνω από 31 εκατομμύρια εθελοντές σε εθνικό επίπεδο.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μάχη, χρήση drone, όπλα ώμου και πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για το τέταρτο κέντρο εκπαίδευσης, μετά από αντίστοιχα για άνδρες στην Τεχεράνη. Snapshot powered by AI

Το Ιράν άνοιξε το πρώτο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης αποκλειστικά για γυναίκες, εν μέσω φόβων για νέες επιθέσεις των ΗΠΑ.

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην πλατεία Azadi της Τεχεράνης, αποτελεί μέρος μιας εθνικής εκστρατείας που περιλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Δεκάδες γυναίκες, πρόθυμες να θυσιαστούν για το Ιράν εμφανίζονται σε βίντεο να κουβαλούν τουφέκια εφόδου, να σκαρφαλώνουν σε τοίχους και να συμμετέχουν σε ασκήσεις zipline.

Iran has opened its first all-women military training camp amid fears of renewed US attacks. Dozens of female ‘Janfadayan’, volunteers willing to sacrifice their lives for Iran, took part in military exercises at Tehran’s Azadi Square. https://t.co/TU0oazXS2T — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press (AP), οι ιρανικές αρχές λένε ότι το στρατόπεδο στοχεύει να προετοιμάσει γυναίκες εθελόντριες για να υπερασπιστούν τη χώρα σε περίπτωση πιθανής χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το τέταρτο τέτοιο κέντρο που ιδρύεται στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς προηγουμένως οι εθελοντικές δυνάμεις του IRGC είχαν ανοίξει ένα κέντρο εκπαίδευσης ανδρών στην πλατεία Tajrish στη βόρεια Τεχεράνη.

Η εκστρατεία «Θυσία για το Ιράν» ξεκίνησε μετά τη δεύτερη φάση του πολέμου του 2026, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας κινητοποίησης των Φρουρών της Επανάστασης.

Εκατομμύρια εθελοντές φέρεται να έχουν συμμετάσχει στην εκστρατεία. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 31 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εγγραφεί σε εθνικό επίπεδο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ετοιμότητα μάχης, χρήση drone, χειρισμό όπλων που εκτοξεύονται από τον ώμο και πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης