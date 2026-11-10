Αμερικανικά αεροσκάφη εκκενώνουν δεύτερη βάση στη Βρετανία μετά από απειλή του Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ απέσυραν αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού από τις βάσεις RAF Mildenhall και RAF Fairford στη Βρετανία λόγω απειλών από το Ιράν.

Η απομάκρυνση των αεροσκαφών σχετίζεται με την αποτροπή ενός φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου που στόχευε Αμερικανούς πιλότους και αεροσκάφη.

Οι βάσεις RAF Mildenhall και RAF Lakenheath ανέβασαν το επίπεδο ασφαλείας στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο λόγω πιθανής τρομοκρατικής απειλής.

Η «Ομάδα των Οκτώ» του Κογκρέσου ενημερώθηκε για τις ιρανικές απειλές και τις σχετικές κινήσεις ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις απειλές με απομάκρυνση προσωπικού και αναδιάταξη αεροσκαφών σε άλλες τοποθεσίες, όπως η Γερμανία. Snapshot powered by AI

Ιρανικές απειλές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται, οδήγησαν τις ΗΠΑ να αποσύρουν αμερικανικά αεροσκάφη από μια βάση της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στην Αγγλία τη Δευτέρα.

Δύο αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που χρησιμοποιούσαν τη βάση RAF Mildenhall Mildenhall κατευθύνθηκαν στη Γερμανία νωρίτερα το πρωί, ενώ αρκετά άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση μετακινήθηκαν στη Γερμανία και σε άλλες τοποθεσίες αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν αξιωματούχο που επικαλείται σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη μετακίνηση των μέσων, αλλά ανέφερε σε δήλωση ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη εναλλάσσονται μεταξύ εγκαταστάσεων και θέσεων επιχειρήσεων για διάφορους λόγους.

Η μετακίνηση αυτή έρχεται μετά την απομάκρυνση και επιστροφή στις ΗΠΑ, τον περασμένο μήνα, βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-1 από τη βρετανική βάση RAF Fairford, καθώς οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για ένα περίπλοκο τρομοκρατικό σχέδιο με εμπλοκή του Ιράν και στόχο τη δολοφονία Αμερικανών πιλότων, αλλά και επίθεσης στα αεροσκάφη με τη χρήση drones και άλλων μέσων, όπως ανέφερε η εφημερίδα.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει με αντίποινα πέρα από τη Μέση Ανατολή, για οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η «Ομάδα των Οκτώ» —οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες και ηγέτες των μυστικών υπηρεσιών του Κογκρέσου— ενημερώθηκε τη Δευτέρα σχετικά με τις απειλές του Ιράν.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις ανησυχίες, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Το αντιμετωπίσαμε απομακρύνοντας τους ανθρώπους από την απειλή».

Οι ΗΠΑ ανέβασαν το επίπεδο ασφαλείας στις αεροπορικές βάσεις RAF Mildenhall και RAF Lakenheath, οι οποίες χρησιμοποιούνται και οι δύο από τον αμερικανικό στρατό, στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο αμυντικής απειλής στο σύστημα ασφαλείας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υποδεικνύοντας πως είναι πιθανή κάποια μορφή τρομοκρατικής ενέργειας.

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