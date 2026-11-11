Βουλγαρία: Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού για την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 11 νεκρούς

Snapshot Δύο πολύνεκρες καραμπόλες στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» στη Βουλγαρία προκάλεσαν 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η κυβέρνηση κήρυξε την 11η Νοεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους και διενεργείται έρευνα για τα αίτια των δυστυχημάτων.

Οι καραμπόλες προκλήθηκαν από περιορισμένη ορατότητα λόγω πυκνής ομίχλης, βρεγμένο οδόστρωμα και υπερβολική ταχύτητα.

Στη σύλληψη οδηγήθηκε ο Ρουμάνος οδηγός φορτηγού που φέρεται να προκάλεσε την πρώτη καραμπόλα.

51 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με 26 να παραμένουν σε θεραπεία, ενώ κινητοποιήθηκαν εκτεταμένα σωστικά μέσα και υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Βουλγαρία μετά τις δύο πολύνεκρες καραμπόλες που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», με απολογισμό 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η κυβέρνηση κήρυξε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων, ενώ η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών και έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δυστυχήματα.

Οι δύο διαδοχικές καραμπόλες σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης, κοντά στον οδικό κόμβο Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ, με συνολικά 86 οχήματα να εμπλέκονται στις συγκρούσεις.

Από αυτά, τα 63 κινούνταν στο ρεύμα προς Μπουργκάς και τα υπόλοιπα 23 στο αντίθετο ρεύμα, προς Σόφια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η περιορισμένη ορατότητα εξαιτίας της πυκνής ομίχλης, σε συνδυασμό με το βρεγμένο οδόστρωμα και την ταχύτητα των οχημάτων, φαίνεται να συνέβαλαν στην πρόκληση των δυστυχημάτων.

Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα - Συνελήφθη ο Ρουμάνος οδηγός της νταλίκας

Η πρώτη καραμπόλα φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα φορτηγό εμπόδισε την πορεία λεωφορείου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες συγκρούσεις. Στη συνέχεια, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σημειώθηκε δεύτερη αλυσίδα συγκρούσεων, καθώς οδηγοί φέρεται να επιβράδυναν για να παρακολουθήσουν τι είχε συμβεί στο άλλο ρεύμα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η μία από τις καραμπόλες.

Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για το δυστύχημα, κινδυνεύει με φυλάκιση 10 έως 20 χρόνια.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει τόσο οι συνθήκες ορατότητας όσο και η κατάσταση του οδοστρώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη πληροφορία για προηγούμενη κλήση στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, με την οποία να είχε αναφερθεί ομίχλη λίγο πριν από τα δυστυχήματα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Συνολικά 51 τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία των περιοχών Σλίβεν, Γιάμπολ και Μπουργκάς, ενώ 13 από αυτούς νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 26 τραυματίες εξακολουθούν να παραμένουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα για περαιτέρω θεραπεία.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί από γειτονικές περιοχές, ενώ τέθηκαν στη διάθεση των υγειονομικών υπηρεσιών στρατιωτικά αεροσκάφη για την αεροδιακομιδή βαριά τραυματισμένων στη Σόφια, εφόσον κρινόταν απαραίτητο.

Η τραγωδία προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με τους βουλευτές του βουλγαρικού Κοινοβουλίου να τηρούν το πρωί της Τετάρτης ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, οι σημαίες στα δημόσια κτίρια κυματίζουν μεσίστιες, ενώ έχουν ακυρωθεί προγραμματισμένες δημόσιες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες της στους δρόμους, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

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