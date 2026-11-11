Αμπού Ντάμπι: Η δεύτερη ημέρα διαλόγου ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας κράτησε λιγότερο από δύο ώρες

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρετ Κούσνερ (στο κέντρο αριστερά) μιλά κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονισμού πριν από τις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων...

Snapshot Η δεύτερη ημέρα των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι διήρκεσε λιγότερο από δύο ώρες.

Η ανταλλαγή κρατουμένων αναφέρθηκε ως πιθανό αποτέλεσμα των συνομιλιών, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως από τις πλευρές.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Ουκρανία αρνείται να εγκαταλείψει.

Η Ουκρανία ζητά οικονομική στήριξη τουλάχιστον δέκα ετών για τη διατήρηση στρατού και ανοικοδόμηση υποδομών.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ως προς το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις για συζήτηση μιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σύντομη ήταν η επανάληψη των τριμερών συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πραγματοποιούνται στο Αμπού Ντάμπι.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την Τετάρτη, δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μία συνάντηση που διήρκεσε «λίγο λιγότερο από δύο ώρες», σύμφωνα με ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου TASS.

Η ρωσική αντιπροσωπεία ηγείται από τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμβουλο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Επικεφαλής της ουκρανικής είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, αρχηγός της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, ενώ η Ουάσιγκτον εκπροσωπείται από τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

Μια πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι, μετά την τριμερή συνάντηση, «ξεκίνησε» μια άλλη συνάντηση με τους Ευρωπαίους και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ουμέροφ είχε προαναγγείλει στο Telegram ότι η ημέρα θα ξεκινούσε με την τριμερή συνάντηση και θα συνεχιζόταν με μια ξεχωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου

Το TASS ανέφερε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι σύμφωνα με μια πηγή, η ανταλλαγή κρατουμένων θα είναι ένα από τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο το έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες.

Πρόκειται για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες από τον Φεβρουάριο, όταν οι διαπραγματεύσεις είχαν σταματήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες έστρεψαν την προσοχή τους στον πόλεμο στο Ιράν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι αυτή την Τετάρτη θα συζητηθούν «μέτρα αποκλιμάκωσης» σε θέματα ενέργειας και της Μαύρης Θάλασσας.

Την Τρίτη, μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών, ο Ζελένσκι δήλωσε από την Κοπεγχάγη: «Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όσα ακούω. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει». Σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε λόγος για εδάφη και για μια πιθανή «μεγάλη» ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, στα ανατολικά· το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει αυτή την οχυρωμένη ζώνη και ζητά «πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας».

Η Ουκρανία απαιτεί τουλάχιστον δέκα χρόνια οικονομικής στήριξης για να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 ανδρών και να ανοικοδομήσει τις υποδομές της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Τρίτης «πολύ παραγωγικές» και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να επεκτείνει το πλαίσιο, «ενδεχομένως», στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Κούσνερ ζήτησε ένα «νέο πλαίσιο» ασφάλειας για την Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Μια πηγή της ρωσικής αντιπροσωπείας ανέφερε ότι το τέλος του πολέμου «είναι μόνο ένα στοιχείο» και ότι ο τελικός στόχος είναι μια «αρχιτεκτονική ασφάλειας» για «ολόκληρη την ήπειρο».

Μια ουκρανική πηγή δήλωσε στο AFP ότι «οι θέσεις διαφέρουν»: το Κίεβο θέλει να συζητήσει αυτή την αρχιτεκτονική μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες και δοθούν εγγυήσεις, ενώ οι Ρώσοι υποστηρίζουν το αντίθετο.

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