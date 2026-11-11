Ουκρανία: Έρευνα για δηλητηριάσεις 23 στρατιωτών που «δείχνουν» τη Ρωσία ως εγκέφαλο

Στρατιώτες της ουκρανικής ταξιαρχίας «Χαρτία» πυροβολούν με πυροβόλο προς τις θέσεις του ρωσικού στρατού κοντά στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. 14 Μαΐου 2026.

Snapshot Οι ουκρανικές αρχές ερευνούν 23 θανατηφόρες δηλητηριάσεις στρατιωτών που φέρονται να οργανώθηκαν από ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι Ρώσοι στρατολογούν ανήλικα κορίτσια, με τη μικρότερη να είναι 14 ετών, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών για να εκτελέσουν εγκληματικές ενέργειες.

Σε μια υπόθεση, ένα 14χρονο κορίτσι χρησιμοποιήθηκε για να προσεγγίσει και να δηλητηριάσει έναν Ουκρανό στρατιώτη, ενώ προσπάθησε να τον στραγγαλίσει όταν αυτός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Snapshot powered by AI

Οι Αρχές της Ουκρανίας διεξάγουν έρευνα για θανατηφόρες δηλητηριάσεις 23 στρατιωτικών τους, οι οποίες θεωρούν πως υποκινήθηκαν και οργανώθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ουκρανικό μέσο «Slidstvo.Info», οι αρχές διερευνούν συνολικά 21 που αφορούν δηλητηριάσεις Ουκρανών στρατιωτών.

Από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις προέκυψε ότι σε τουλάχιστον 13 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η ουσία μεθαδόνη σε θανατηφόρες δόσεις.

Όπως αποκαλύπτουν οι αστυνομικοί ερευνητές, οι Ρώσοι στρατολογούν ανήλικα κορίτσια μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και ιστοσελίδων γνωριμιών και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούν για να φέρουν σε πέρας τα εγκλήματά τους.

Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται 7 ανήλικα κορίτσια, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι μόλις 14 ετών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εγκλημάτων που υποκινούνταν από τους Ρώσους αποτελεί η περίπτωση ενός 14χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, της ζήτησαν να φορέσει μέικαπ ούτως ώστε να εμφανίζεται μεγαλύτερη στις φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποίησαν για να αλληλογραφούν οι ίδιοι με έναν από τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Κατά τη διάρκεια της κατ' ιδίαν συνάντησης, το κορίτσι διατηρούσε επικοινωνία με τον Ρώσο υποκινητή του εγκλήματος μέσω βίντεο.

Όταν ο στρατιώτης αισθάνθηκε αδιαθεσία από τη δηλητηρίαση, η ανήλικη, αντί να καλέσει πρώτες βοήθειες, επιχειρήσει να τον στραγγαλίσει χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι και ένα καλώδιο.

Οι προανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για όλες τις υποθέσεις.

Διαβάστε επίσης