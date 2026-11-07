Κίεβο: Νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους – Ζημιές σε πολυκατοικίες από συντρίμμια

Snapshot Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο επιβεβαίωσε εκρήξεις στα προάστια και πλήγματα σε υποδομές της πρωτεύουσας.

Συντρίμμια από την επίθεση προκάλεσαν ζημιές σε πενταώροφη πολυκατοικία και σε άλλη πολυκατοικία στο Κίεβο.

Η επίθεση έθεσε σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες ζώνες της ουκρανικής πρωτεύουσας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν από νωρίς την περιφέρεια της πρωτεύουσας. «Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε αρχικά ο αιρετός μέσω μηνύματός του στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο δήμαρχος επανήλθε με νεότερη ενημέρωση για τις συνέπειες των χτυπημάτων στον αστικό ιστό. Σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο, «συντρίμμια» κατέπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία, την ίδια ώρα που η πρόσοψη άλλης πολυκατοικίας υπέστη ζημιές.

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