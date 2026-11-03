Snapshot Το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών διερευνά καταγγελίες παράνομης κράτησης και κακοποίησης νεοσύλλεκτων σε διαμέρισμα στο Κίεβο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν συγκεντρώσεις πολιτών και βίαιες συγκρούσεις με πυροβολισμούς και ζημιές σε αστυνομικά οχήματα.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ καταδίκασε τα γεγονότα και άφησε υπόνοιες για ρωσική παρέμβαση στην όλη υπόθεση.

Οι νεοσύλλεκτοι φέρονται να μεταφέρθηκαν με τη βία και να υπέστησαν βασανιστήρια από ανωτέρους τους για λιποταξία.

Ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε άμεσες διευκρινίσεις και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση μετά την επίθεση πολιτών σε στρατιωτικούς. Snapshot powered by AI

Σάλο προκαλεί τόσο στην Ουκρανία όσο και διεθνώς μια υπόθεση παράνομης κράτησης και ενδεχόμενου βασανισμού στρατιωτών, που διερευνά το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών (SBI) στην επαρχία του Κιέβου, μετά από σειρά επεισοδίων χθες το βράδυ. Η παρέμβαση των αρχών ήρθε ύστερα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κινητοποιώντας πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από μια ιδιωτική κατοικία. Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στις οποίες έπεσαν πυροβολισμοί, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε οχήματα της τοπικής αστυνομίας.

Σκιές για εξωτερική παρέμβαση και έρευνες

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μετέβη στην περιοχή μέσα στη νύχτα και καταδίκασε απερίφραστα τα «απαράδεκτα γεγονότα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοια περιστατικά στοχεύουν ευθέως στη «διαίρεση των Ουκρανών». Δεν δίστασε μάλιστα να αφήσει αιχμές για ρωσικό δάκτυλο, αναφέροντας πως η ένταση δεν θα μπορούσε να είχε λάβει τόσο σημαντικές διαστάσεις χωρίς εξωτερική επιρροή. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές του SBI επιχειρούν να ξεδιαλύνουν τις ακριβείς συνθήκες της παραμονής των στρατιωτών στο σπίτι που λειτουργούσε ως προσωρινό κατάλυμα. Σκοπός τους είναι να εξακριβώσουν εάν οι νεοσύλλεκτοι κρατούνταν εκεί παρά τη θέλησή τους. Το Γραφείο δεσμεύτηκε για μια «ενδελεχή, αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα», ζητώντας προσοχή απέναντι σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Τραυματίες και αναζήτηση ευθυνών

Πολλαπλά βίντεο κατέκλυσαν το Telegram και το TikTok, απεικονίζοντας ένα εξαγριωμένο πλήθος έξω από την επίμαχη οικία. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι οι νεοσύλλεκτοι, οι οποίοι ανήκουν σε μονάδα της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας (GNU) συνδεδεμένη με το Τάγμα Αζόφ, μεταφέρθηκαν στον χώρο με τη βία. Υπάρχουν αναφορές πως βασανίστηκαν από ανωτέρους τους για λιποταξία. Πάντως ορισμένα από τα οπτικά ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν τη βιαιότητα του σκηνικού, καθώς δείχνουν τους ένστολους να απομακρύνονται με ασθενοφόρο φέροντας εμφανείς μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο συνήγορος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς ζήτησε άμεσα διευκρινίσεις. Αναζητά απαντήσεις για το αν τηρήθηκε ο νόμος κατά τη διάρκεια των αποστολών που πραγματοποίησαν οι στρατιωτικοί στην τοποθεσία, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την «επίθεση πολιτών εναντίον στρατιωτικού προσωπικού» και κάνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

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