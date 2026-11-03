Σάλος στην Ουκρανία: Έρευνα για κακοποίηση νεοσύλλεκτων - Βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Κίεβο

Το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών εξετάζει αναφορές για παράνομη κράτηση και κακοποίηση νεοσύλλεκτων στο Κίεβο, εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σάλος στην Ουκρανία: Έρευνα για κακοποίηση νεοσύλλεκτων - Βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών διερευνά καταγγελίες παράνομης κράτησης και κακοποίησης νεοσύλλεκτων σε διαμέρισμα στο Κίεβο.
  • Βίντεο που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν συγκεντρώσεις πολιτών και βίαιες συγκρούσεις με πυροβολισμούς και ζημιές σε αστυνομικά οχήματα.
  • Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ καταδίκασε τα γεγονότα και άφησε υπόνοιες για ρωσική παρέμβαση στην όλη υπόθεση.
  • Οι νεοσύλλεκτοι φέρονται να μεταφέρθηκαν με τη βία και να υπέστησαν βασανιστήρια από ανωτέρους τους για λιποταξία.
  • Ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε άμεσες διευκρινίσεις και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση μετά την επίθεση πολιτών σε στρατιωτικούς.
Snapshot powered by AI

Σάλο προκαλεί τόσο στην Ουκρανία όσο και διεθνώς μια υπόθεση παράνομης κράτησης και ενδεχόμενου βασανισμού στρατιωτών, που διερευνά το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών (SBI) στην επαρχία του Κιέβου, μετά από σειρά επεισοδίων χθες το βράδυ. Η παρέμβαση των αρχών ήρθε ύστερα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κινητοποιώντας πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από μια ιδιωτική κατοικία. Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στις οποίες έπεσαν πυροβολισμοί, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε οχήματα της τοπικής αστυνομίας.

Σκιές για εξωτερική παρέμβαση και έρευνες

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μετέβη στην περιοχή μέσα στη νύχτα και καταδίκασε απερίφραστα τα «απαράδεκτα γεγονότα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοια περιστατικά στοχεύουν ευθέως στη «διαίρεση των Ουκρανών». Δεν δίστασε μάλιστα να αφήσει αιχμές για ρωσικό δάκτυλο, αναφέροντας πως η ένταση δεν θα μπορούσε να είχε λάβει τόσο σημαντικές διαστάσεις χωρίς εξωτερική επιρροή. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές του SBI επιχειρούν να ξεδιαλύνουν τις ακριβείς συνθήκες της παραμονής των στρατιωτών στο σπίτι που λειτουργούσε ως προσωρινό κατάλυμα. Σκοπός τους είναι να εξακριβώσουν εάν οι νεοσύλλεκτοι κρατούνταν εκεί παρά τη θέλησή τους. Το Γραφείο δεσμεύτηκε για μια «ενδελεχή, αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα», ζητώντας προσοχή απέναντι σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Τραυματίες και αναζήτηση ευθυνών

Πολλαπλά βίντεο κατέκλυσαν το Telegram και το TikTok, απεικονίζοντας ένα εξαγριωμένο πλήθος έξω από την επίμαχη οικία. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι οι νεοσύλλεκτοι, οι οποίοι ανήκουν σε μονάδα της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας (GNU) συνδεδεμένη με το Τάγμα Αζόφ, μεταφέρθηκαν στον χώρο με τη βία. Υπάρχουν αναφορές πως βασανίστηκαν από ανωτέρους τους για λιποταξία. Πάντως ορισμένα από τα οπτικά ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν τη βιαιότητα του σκηνικού, καθώς δείχνουν τους ένστολους να απομακρύνονται με ασθενοφόρο φέροντας εμφανείς μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο συνήγορος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς ζήτησε άμεσα διευκρινίσεις. Αναζητά απαντήσεις για το αν τηρήθηκε ο νόμος κατά τη διάρκεια των αποστολών που πραγματοποίησαν οι στρατιωτικοί στην τοποθεσία, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την «επίθεση πολιτών εναντίον στρατιωτικού προσωπικού» και κάνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί του Φιρινίδη και της Μανησιώτη – Βρέθηκαν €300.000 στο Λουξεμβούργο

15:55WHAT THE FACT

Φοιτητής έφτιαξε drone που φτάνει τα 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη»: Το μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία: Έρευνα για κακοποίηση νεοσύλλεκτων - Βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Κίεβο

15:42WHAT THE FACT

Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 58χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός: Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες, αυξάνονται τα πρόστιμα στους servicers

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεκινά αύριο η δίκη για τις τρεις δολοφονίες βρεφών στα Δικαστήρια Πάτρας

15:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Τα αποθέματα ασφαλείας του πετρελαίου έχουν εξαντληθεί - Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή του ντίζελ

15:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνατος Μιγκέλ: Ποιες κυρώσεις αντιμετωπίζει ο τερματοφύλακας Οουόνο μετά την τραγωδία στο γήπεδο – Έως 12 αγωνιστικές και το ενδεχόμενο φυλάκισης

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί με νέα τάση ευεξίας στο TikTok: Κάποιοι κάνουν κλύσμα με καφέ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Προφυλακίστηκε η Μανησιώτη - Τα έριξε όλα στον Φιρινίδη και στον εθισμό του στον τζόγο

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους αιθέρες: Τέσσερα αεροσκάφη προσγειώθηκαν μετά από απειλές για βόμβες

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μόνη της - Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας και θα τη φέρουμε»

14:35ΥΓΕΙΑ

«myEOPYY app»: Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή - Αιτήματα αποζημίωσης και ασφαλιστικός φάκελος στο κινητό

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρό 4χρονο αγοράκι βρέθηκε κάτω από σωρό ρούχων σε ντουλάπα - Συνελήφθη φίλη της μητέρας του

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στο Ηράκλειο: Ομόφωνα αθώος ο 41χρονος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι

14:19LIFESTYLE

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω πραγματικά ότι με αγαπούν» - Η Έρικα Ελένιακ κάνει «Baywatch» στο OnlyFans με έσοδα σχεδόν $300.000 σε τρεις μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ