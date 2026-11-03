Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο με 64 τραυματίες - Απομακρύνονται 200 ασθενείς

Snapshot Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο με βαλλιστικούς πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, προκαλώντας τραυματισμούς σε 62 άτομα και ζημιές σε πάνω από 1.000 παράθυρα.

Περίπου 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν σε άλλα ιατρικά κέντρα λόγω των ζημιών.

Στην επίθεση σε σχολείο της Ζαπορίζιας, που λειτουργούσε ως κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν με αεροπορικές βόμβες σε καταφύγιο, υπογραμμίζοντας την έλλειψη πρόθεσης για αποκλιμάκωση της Ρωσίας.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, έχει υποστεί επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου και βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα. Snapshot powered by AI

Μετά την επίθεση σε σχολείο της Ζαπορίζια που λειτουργούσε ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε ιατρική μονάδα στο Χάρκοβο, τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 62 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ χρειάστηκε η απομάκρυνση περίπου 200 ασθενών από το σημείο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το Χάρκοβο, με πληθυσμό περίπου 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Η πόλη έχει δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις από ρωσικούς πυραύλους, drones και αεροπορικές βόμβες από την έναρξη του πολέμου.

Η επίθεση σημειώθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες , προκαλώντας ζημιές σε περισσότερα από 1.000 παράθυρα σε ολόκληρο το ιατρικό κέντρο και τις γύρω πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ ανέφερε ότι περίπου 200 ασθενείς θα μεταφερθούν σε άλλα ιατρικά κέντρα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο του συμβάντος.

Από την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2/11 στη Ζαπορίζια, 26 άνθρωπου έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS). Άλλα πέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες, σύμφωνα με την DSNS.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αρκετές αεροπορικές βομβιστικές επιθέσεις στον οικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, χτυπώντας αρχικά ένα σχολείο όπου διανέμονταν τακτικά ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής.

Μετά την αρχική επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν άλλες εννέα αεροπορικές βόμβες σε ένα καταφύγιο όπου βρίσκονταν άνθρωποι, ανέφερε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εξαιρετικά φρικτή». Ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

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