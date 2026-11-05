Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιθέσεις στη Λουχάνσκ

Ουκρανός στρατιώτης στέκεται μπροστά από ένα όχημα μάχης πεζικού τύπου «Marder» στον χώρο εκπαίδευσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) στο Μύνστερ της Γερμανίας, στις 20 Φεβρουαρίου 2023

Snapshot Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στην υπό ρωσική κατοχή περιφέρεια του Λουχάνσκ.

Πέντε νεκροί και 13 τραυματίες προκλήθηκαν από επίθεση σε λεωφορείο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επίθεση στην επαρχία Ροβένκι, ενώ υπήρξε τραυματισμός σε επίθεση σε μικρό λεωφορείο στην επαρχία Περεβάλσκ.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Λουχάνσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις στη ρωσική ενδοχώρα, κυρίως με drones, στο πλαίσιο της άμυνας απέναντι στην εισβολή που ξεκίνησε το 2022. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στην υπό ρωσική κατοχή περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά λεωφορείου το οποίο κινείτο προς την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσω ανάρτησης στο Telegram. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σε ξεχωριστή επίθεση στην επαρχία Ροβένκι, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε όχημα διανομών, δήλωσε ο Πασέτσνικ. Ο κυβερνήτης δήλωσε πως ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση κατά μικρού λεωφορείου στην επαρχία Περεβάλσκ. Ο Πασέτσνκι δεν διευκρίνισε τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στο πλαίσιο της αμυντικής του προσπάθειας απέναντι στη εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.