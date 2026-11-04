Ρωσία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Τα θύματα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ρωσία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ουκρανικό drone έπληξε μικρό λεωφορείο στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.
  • Τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και επέβαιναν στο όχημα στη κοινότητα Σολντάτσκογε.
  • Προηγουμένως, ένα άλλο μικρό λεωφορείο είχε πληγεί από ουκρανικό drone στην κοινότητα Βιντένσκαγια της ίδιας περιφέρειας, με τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και τρία παιδιά.
Snapshot powered by AI

Ουκρανικό drone έπληξε σήμερα ένα μικρό λεωφορείο στη περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Τα θύματα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, διευκρινίζεται σε ανάρτηση της περιφερειακής διοίκησης στην πλατφόρμα Telegram. Πρόκειται για έναν άνδρα, μια γυναίκα και ένα 8χρονο αγοράκι που επέβαιναν στο όχημα το οποίο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone στην κοινότητα Σολντάτσκογε.

Στην ενημέρωση επισημαίνεται πως χθες Τρίτη ένα μικρό λεωφορείο επλήγη επίσης από ουκρανικό drone στην κοινότητα Βιντένσκαγια της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, μια γυναίκα και τρία παιδιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: 1.800 νεκροί από την επιδημία χολέρας στο Κονγκό

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαδρίτη ο Ζελένσκι για να συναντήσει τον Πέδρο Σάντσεθ

22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαψεύδει ενδεχόμενη «καρατόμηση» Χέγκσεθ - «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά τις εκλογές - Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί σε συγκρότημα της Citibank στην Τάμπα

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Κρίμα κι άδικο για τη συγκλονιστική ομάδα του Νίκολιτς!

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μαθήτρια 9 χρονών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή μέσα στη σχολική αίθουσα

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Μια μνημειακή απεικόνιση της συντελούμενης μεταβολής» η νέα όψη του ΥΠΕΘΑ

21:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα στις τιμές χρυσού και ασημιού, υποχωρεί το δολάριο μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Φωτιά και έκρηξη σε διαμέρισμα στο Ελμπασάν με μία ηλικιωμένη νεκρή και 10 τραυματίες

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Η Αμερική θα περάσει σε συνταγματική κρίση για δύο χρόνια» - Τι είπε για το καλώδιο, την Τουρκία και το Ισραήλ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στο Γουέστμινστερ: Κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του πυρός το βρετανικό κοινοβούλιο

20:48LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Ο Νικόλας παραδίδεται στην αστυνομία και η Ναταλία δίνει το πρώτο φιλί με τον Αλέξη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Έρευνες για πιθανό ναυάγιο λέμβου μεταναστών - Χωρίς ευρήματα μέχρι τώρα

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το τίμημα, παρά την εκλογική ήττα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

«Βρείτε δικηγόρους»: Τελεσίγραφο των Δημοκρατικών στον Τραμπ μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες - Πού εντοπίζονται προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: «Η Αμερική θα περάσει σε συνταγματική κρίση για δύο χρόνια» - Τι είπε για το καλώδιο, την Τουρκία και το Ισραήλ

17:36ΚΑΙΡΟΣ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς Σάββατο και Κυριακή

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα - «Δώσε μου €2.000 να τα παίξω σε ένα σίγουρο ματς να στα κάνω €8.000»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μαθήτρια 9 χρονών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή μέσα στη σχολική αίθουσα

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

22:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φουά γκρα, προσευχές στα σχολεία και πυροβόλα όπλα - Τα ζητήματα που ψήφισαν οι Αμερικανοί

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πως ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε σχεδιάσει τα πάντα πριν την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι πρώην του

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στο Γουέστμινστερ: Κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του πυρός το βρετανικό κοινοβούλιο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί σε συγκρότημα της Citibank στην Τάμπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ