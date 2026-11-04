Ρωσία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Snapshot Ουκρανικό drone έπληξε μικρό λεωφορείο στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και επέβαιναν στο όχημα στη κοινότητα Σολντάτσκογε.

Προηγουμένως, ένα άλλο μικρό λεωφορείο είχε πληγεί από ουκρανικό drone στην κοινότητα Βιντένσκαγια της ίδιας περιφέρειας, με τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και τρία παιδιά. Snapshot powered by AI

Ουκρανικό drone έπληξε σήμερα ένα μικρό λεωφορείο στη περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Τα θύματα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, διευκρινίζεται σε ανάρτηση της περιφερειακής διοίκησης στην πλατφόρμα Telegram. Πρόκειται για έναν άνδρα, μια γυναίκα και ένα 8χρονο αγοράκι που επέβαιναν στο όχημα το οποίο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone στην κοινότητα Σολντάτσκογε.

Στην ενημέρωση επισημαίνεται πως χθες Τρίτη ένα μικρό λεωφορείο επλήγη επίσης από ουκρανικό drone στην κοινότητα Βιντένσκαγια της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, μια γυναίκα και τρία παιδιά.