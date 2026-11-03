Ουκρανία: 2 νεκροί έπειτα από επιδρομή ουκρανικού drone στη Ζαπορίζια

Snapshot Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε αυτοκίνητο στον πυρηνικό σταμό της Ζαρίζια, σκονοντας δύο επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων μια εργαζόμενη στον σταθμό.

Πρόκειται για τον τρίτο εργαζόμενο στον σταθμό που σκοτώνεται μέσα σε δύο εβδομάδες και τον δέκατο τρίτο από τον Απρίλιο.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν τον πυρηνικό σταθμό από τον Μάρτιο του 2022, ενώ Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει καταδικάσει τις επιθέσεις και ζητά μέγιστη αυτοσυγκράτηση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Τον Ιούλιο, είχε ανακοινωθεί ο θάνατος του αρχιμηχανικού του σταθμού λόγω επιδρομής ουκρανικού drone κοντά στις εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Εκπρόσωπος Τύπου στον ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα πως ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο σκοτώνοντας τους δύο επιβαίνοντες, ανάμεσά τους μια εργαζόμενη στον σταθμό.

Δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία στην οποία σημειώθηκε η επίθεση. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως πρόκειται για τον τρίτο εργαζόμενο στον πυρηνικό σταθμό που σκοτώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τον δέκατο τρίτο από τον περασμένο Απρίλιο.

«Επιθέσεις σε επιβατικά αυτοκίνητα, θάνατοι αμάχων. Πρόκειται για στοχευμένη τρομοκρατία», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Έκτοτε η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός εργαζομένου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια εξαιτίας επιδρομής drone.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει εκκλήσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση. Τον Ιούλιο, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom είχε ανακοινώσει τον θάνατο του αρχιμηχανικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια εξαιτίας επιδρομής ουκρανικού drone κοντά στις εγκαταστάσεις.